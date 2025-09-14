Đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tháo gỡ các điểm nghẽn

Các nội dung cho ý kiến gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tham nhũng; luật Tiếp công dân; luật Khiếu nại; luật Tố cáo; luật sửa đổi, bổ sung luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; luật Xây dựng (sửa đổi); dự án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW; luật Quản lý thuế (sửa đổi); luật Quản lý nợ công; luật Kinh doanh bảo hiểm; luật Thống kê; luật Giá; luật Đầu tư (sửa đổi).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, càng ngày chúng ta càng nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, là "đột phá của đột phá", nhưng thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", cho nên cần phải tháo gỡ được các điểm nghẽn này mới huy động được các nguồn lực. Tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, quyết tâm đưa thể chế, pháp luật đang là điểm nghẽn trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, chuyển trạng thái từ chính quyền quản lý sang chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành rà soát thực tiễn, đòi hỏi phải lăn lộn với thực tiễn, phát hiện những điểm nghẽn, vướng mắc trên thực tiễn cần tháo gỡ. Phải thay đổi tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận từ người đứng đầu cho đến cán bộ cấp dưới...

Thủ tướng cũng lưu ý hiện nay các nước phải đối mặt với những vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu mà không một nước nào có thể đơn độc giải quyết được. Trong quá trình hội nhập, xây dựng pháp luật cũng phải hội nhập, hài hòa hóa với quốc tế, hài hòa hóa với những cam kết, thông lệ quốc tế phù hợp với VN.

Việc hoàn thành các luật có ý nghĩa rất lớn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức...

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong tháng 10, là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Quốc hội. Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 120 hồ sơ, tài liệu; đây cũng là kỳ họp có số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay, đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất của các bộ, ngành.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác này, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia, nhân dân. Tinh thần là tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, thay đổi tư duy để có phương pháp làm hiệu quả hơn.