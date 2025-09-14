Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tháo gỡ các điểm nghẽn

Mai Hà
Mai Hà
14/09/2025 06:54 GMT+7

Ngày 13.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, cho ý kiến 10 dự án luật và 1 nghị quyết dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Các nội dung cho ý kiến gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tham nhũng; luật Tiếp công dân; luật Khiếu nại; luật Tố cáo; luật sửa đổi, bổ sung luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; luật Xây dựng (sửa đổi); dự án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW; luật Quản lý thuế (sửa đổi); luật Quản lý nợ công; luật Kinh doanh bảo hiểm; luật Thống kê; luật Giá; luật Đầu tư (sửa đổi).

Đổi mới tư duy xây dựng luật để tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nhà nước - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9

ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, càng ngày chúng ta càng nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, là "đột phá của đột phá", nhưng thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", cho nên cần phải tháo gỡ được các điểm nghẽn này mới huy động được các nguồn lực. Tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, quyết tâm đưa thể chế, pháp luật đang là điểm nghẽn trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, chuyển trạng thái từ chính quyền quản lý sang chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành rà soát thực tiễn, đòi hỏi phải lăn lộn với thực tiễn, phát hiện những điểm nghẽn, vướng mắc trên thực tiễn cần tháo gỡ. Phải thay đổi tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận từ người đứng đầu cho đến cán bộ cấp dưới...

Thủ tướng cũng lưu ý hiện nay các nước phải đối mặt với những vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu mà không một nước nào có thể đơn độc giải quyết được. Trong quá trình hội nhập, xây dựng pháp luật cũng phải hội nhập, hài hòa hóa với quốc tế, hài hòa hóa với những cam kết, thông lệ quốc tế phù hợp với VN.

Việc hoàn thành các luật có ý nghĩa rất lớn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức...

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong tháng 10, là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Quốc hội. Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 120 hồ sơ, tài liệu; đây cũng là kỳ họp có số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay, đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất của các bộ, ngành.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác này, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia, nhân dân. Tinh thần là tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, thay đổi tư duy để có phương pháp làm hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Xây dựng luật sao để tòa án không bị lúng túng khi áp dụng luật?

Xây dựng luật sao để tòa án không bị lúng túng khi áp dụng luật?

Các chuyên gia góp ý cơ quan có thẩm quyền khi xây dựng dự thảo luật cần tương thích với các luật đang có hiệu lực thi hành, để tòa án không bị lúng túng khi xử lý.

Bộ Công an đề xuất xây dựng luật Dẫn độ

Không để cài cắm lợi ích nhóm trong xây dựng luật

Khám phá thêm chủ đề

xây dựng luật đổi mới tư duy Dự án luật Quốc hội khoá XV Chống tham nhũng điểm nghẽn Tháo gỡ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận