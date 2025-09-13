Kiên quyết ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

Chiều 12.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng, thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu tổng quát thời gian tới vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3 - 8,5% trong năm 2025, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2025 và các công điện gần đây của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ý thêm một số nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; trong đó phải khai thác tốt hơn dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ cho chính sách tiền tệ; chính sách tiền tệ cần nghiên cứu ưu tiên cho vấn đề tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát các rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, dòng tiền phải đi đúng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên.

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các loại thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, thị trường xuất nhập khẩu, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phát triển các loại thị trường theo đúng quy luật thị trường. Về thị trường vốn, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai trung tâm tài chính quốc tế. Phát triển thị trường vàng theo Nghị định 232 của Chính phủ ban hành ngày 26.8.2025; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán. Hình thành các thị trường mới; triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành ngày 9.9.2025; giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành các hướng dẫn thực hiện Nghị định 232, Nghị quyết 05.

Đối với thị trường bất động sản, Thủ tướng chỉ rõ cần tăng nguồn cung, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Với thị trường xuất nhập khẩu, cần ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới thông qua giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng để nâng chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. Đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, vào các lĩnh vực ưu tiên. Cùng đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, xanh, số, bền vững, tuần hoàn.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường huy động vốn, phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, kiểm soát đầu ra; hoàn thiện thể chế huy động nguồn lực trong doanh nghiệp, nhân dân và xã hội cho sự phát triển. Đồng thời, tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, sớm trình cấp có thẩm quyền để giải phóng nguồn lực tại các dự án này. Kiểm soát tình hình giá cả hàng hóa, nhất là thực phẩm, năng lượng để bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Tăng cường thúc đẩy, kiểm tra, đôn đốc, rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…