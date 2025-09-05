Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quyết tâm cao hơn nữa trong xây dựng, hoàn thiện thể chế

TTXVN
TTXVN
05/09/2025 07:26 GMT+7

Ngày 4.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 để xem xét, cho ý kiến về 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa qua, tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo T.Ư về hoàn thiện thể chế, pháp luật (ngày 5.8.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương.

Quyết tâm cao hơn trong xây dựng thể chế và pháp luật tại việt nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8.2025

ẢNH: TTXVN

Theo Thủ tướng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ cấp dưới trong xây dựng các dự án luật, đổi mới cách làm theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, từ đó huy động nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Thủ tướng cho biết tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới của Quốc hội khóa XV, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 112 báo cáo, hồ sơ, tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết. Thủ tướng cũng nêu rõ, các hồ sơ, dự án luật cần làm rõ những nội dung lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, những nội dung cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng.

xây dựng thể chế Tăng trưởng GDP Dự án luật Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thiện pháp luật
