Tổng Bí thư: Quốc hội phải dám mở đường, đi trước một bước về thể chế

Sáng 27.8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, 80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc gặp mặt ẢNH: PHẠM THẮNG

"Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, trong số gần 2.000 đại biểu tham dự cuộc gặp mặt, có những đại biểu Quốc hội từ khóa 2, khóa 3 tới nay. Các đại biểu đều là "kho báu" của ký ức nghị trường, là "thư viện sống" của lập pháp Việt Nam.

"Mỗi câu chuyện các đồng chí chia sẻ hôm nay, mỗi dòng ghi chép các đồng chí để lại, mỗi góp ý thẳng thắn trong một dự thảo luật, tất cả đều quý giá, ý nghĩa. Chúng tôi mong được lắng nghe nhiều hơn, được học hỏi nhiều hơn, được soi mình vào tấm gương các đồng chí nhiều hơn, để con đường phía trước vững chãi hơn, rộng mở hơn", Tổng Bí thư nêu rõ.

Không gian mới cho mục tiêu "cất cánh" của dân tộc

Về thành tựu và định hướng phát triển đất nước thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, kể từ Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (tháng 9.2024) đến nay, T.Ư Đảng đã giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ, trong đó đặc biệt sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức lại không gian hành chính của đất nước để phát triển.

Tổng Bí thư cho hay, quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính cũng tiết kiệm ngân sách, tài sản, thời gian cho nhà nước hơn. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là tạo ra một không gian, một cơ hội, một thế và lực mới cho phát triển, cho mục tiêu "cất cánh" của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp ẢNH: PHẠM THẮNG

"Nhiều việc khó, việc lớn được đưa ra bàn bạc trong tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xin ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương, về cơ bản những nội dung quan trọng, chiến lược, cách mạng đó đều đạt thống nhất cao về chủ trương, phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai... Vì vậy, những công việc mà Trung ương thực hiện vừa qua được coi là "đúng", "trúng", được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ; khối lượng công việc được giải quyết được đánh giá đã thể hiện đúng tinh thần "nói đi đôi với làm", Tổng Bí thư khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, để tập trung phát triển đất nước nhanh, bền vững, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết chiến lược về đột phá khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, cải cách thể chế và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là các nghị quyết thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, tháo gỡ những khó khăn, rào cản để đưa đất nước phát triển.

Về nâng cao đời sống nhân dân, Tổng Bí thư cho biết, quy mô GDP từ 346 tỉ USD năm 2020, xếp thứ 37 trên thế giới, dự kiến tăng lên trên 510 tỉ USD năm 2025, gấp 1,48 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN.

GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD. Thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Theo Tổng Bí thư, đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh hết sức khó khăn trong giai đoạn 5 năm vừa qua.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp ẢNH: GIA HÂN

Bên cạnh đó, quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông từ mầm non đến hết trung học phổ thông từ năm học mới này; chủ trương xây dựng trường liên cấp tiểu học, THCS cho 248 xã biên giới trên bộ; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế... đang là những nỗ lực lớn của Đảng và Chính phủ trong mục tiêu thực hiện chính sách xã hội của nhà nước XHCN đối với nhân dân và được nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ, đánh giá cao.

Tổng Bí thư cũng cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá trong giáo dục - đào tạo, và sắp tới là nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân để triển khai ngay những vấn đề quan trọng, có liên quan mật thiết đời sống nhân dân, không chờ đến Đại hội XIV.

Ủy viên Trung ương khóa XIV dưới 47 tuổi trên 10%

Thông tin về Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, dự kiến Đại hội XIV sẽ được tiến hành vào quý 1/2026. Đến nay, Trung ương đang tích cực chuẩn để Đại hội XIV trở thành đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Về nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư nêu rõ, chủ trương của Đảng là phải đặc biệt coi trọng chất lượng của đội ngũ ủy viên Trung ương khóa XIV. Cùng đó, có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, chú ý tăng cường ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên.

Tổng Bí thư cũng cho hay, tỷ lệ ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ khoảng từ 10 - 12%; cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng từ 10 - 12%.

Các thế hệ đại biểu Quốc hội tại cuộc gặp mặt ẢNH: GIA HÂN

"Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm...", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý "Không có gì quý hơn độc lập tự do" đến mục tiêu phấn đấu "Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu", chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng.

Theo Tổng Bí thư, trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, chúng ta không thể "đi sau, về muộn". Chúng ta phải "đi cùng thời đại", thậm chí "đi tắt đón đầu", "đi trước mở đường" ở những lĩnh vực đặc thù", Tổng Bí thư nhấn mạnh, và nêu rõ phải lấy khoa học, công nghệ, tinh thần, trí tuệ Việt Nam nền tảng, làm "đột phá khẩu", phải tập trung phát triển dữ liệu mở; chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng; công nghiệp bán dẫn...