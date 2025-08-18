Tổng Bí thư: 'Diễu binh ngày 2.9 giới thiệu một phần sức mạnh lực lượng vũ trang'

Sáng 18.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt ẢNH: GIA HÂN

"Muốn bay cao, bay xa thì phải rất nhẹ nhàng"

Phát biểu tại gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, lịch sử dân tộc được dệt nên từ biết bao hy sinh, gian khổ, nhưng cũng rực rỡ những chiến công và thành quả. Trong từng trang sử đó, có dấu ấn đậm nét của các lão thành cách mạng, những người đã ở vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng qua các thời kỳ, cùng toàn Đảng hoạch định đường lối, dẫn dắt công cuộc cách mạng.

"Tôi hiểu rằng, mỗi đồng chí là một câu chuyện, một hành trình cống hiến riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là sự kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sự tận tụy với nhân dân, sự sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng, của dân tộc", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, ngày nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21. Trong khi đó, thế giới biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xu thế toàn cầu hóa đan xen với bảo hộ, xung đột cục bộ và thách thức an ninh phi truyền thống, thế giới phân cực, chia tách, áp lực chọn bên gay gắt…

Bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng phải giữ vững bản lĩnh, kiên định nhưng điều quan trọng là phải đổi mới tư duy trong lãnh đạo, điều hành, trong kiến tạo đất nước. Mục tiêu là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư chia sẻ, để thực hiện mục tiêu trên, trước mắt cần tập trung 3 nhiệm vụ lớn: bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định xã hội, đất nước; phát triển đất nước nhanh, bền vững và nâng cao, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để đất nước phát triển nhanh chóng, ổn định, Tổng Bí thư cho biết, kể từ Hội nghị T.Ư 10 khóa XIII vào tháng 9.2024 đến nay, T.Ư Đảng đã tập trung triển khai Nghị quyết 18 năm 2017 của T.Ư Đảng khóa XII về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, quyết định tổ chức chính quyền 3 cấp, gồm 2 cấp ở địa phương.

Theo Tổng Bí thư, muốn phát triển, muốn bay cao, bay xa thì phải rất nhẹ nhàng. Nhiều nghị quyết T.Ư Đảng cũng nhấn mạnh bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém không tập trung được sức mạnh phát triển. Do đó, vừa qua, T.Ư Đảng, Bộ Chính trị đã xác định và quyết tâm làm.

"Thành công vừa qua trước hết là nhờ sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao trong Đảng, trong lãnh đạo Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị. Và thứ hai, được sự đồng tình của dân. Nếu không có thì không thể làm được", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc gặp mặt ẢNH: GIA HÂN

Quân đội, công an đã sản xuất nhiều loại vũ khí hiện đại

Cùng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư cho biết, T.Ư, Bộ Chính trị tập trung tháo gỡ tất cả các điểm nghẽn do quy định pháp luật. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết trụ cột, quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, tháo gỡ những khó khăn, rào cản để đưa đất nước phát triển.

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 57 tập trung phát triển khoa học, công nghệ vì không phát triển khoa học, công nghệ, không thể có năng suất cao. "Chúng ta là những nước đi sau, không đi tắt đón đầu, không bắt kịp khoa học, công nghệ, chúng ta sẽ thành bãi rác công nghệ thế giới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cùng đó, Nghị quyết 66 ra đời tạo bước đột phá trong cải cách thể chế, không chỉ tháo gỡ rào cản, mà còn kiến tạo môi trường thể chế toàn diện, minh bạch để thúc đẩy đổi mới và phát triển. "Vừa rồi chúng ta đã tháo gỡ được rất nhiều điểm nghẽn. Các quy định chồng chéo giống như một cỗ xe nhưng có nhiều dây chằng, kéo bên này, bên kia, không ai biết thực hiện thế nào, không thể đi đúng hướng được", Tổng Bí thư nêu.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Theo Tổng Bí thư, việc phát triển kinh tế tư nhân đặc biệt quan trọng tạo động lực cho đất nước phát triển. "Để xã hội phát triển thì mọi người dân phải lao động, sản xuất, tạo ra của cải vật chất, tham gia phát triển kinh tế, có vậy của cải vật chất mới dồi dào, đất nước mới có thể cất cánh", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho hay, ngày mai (19.8), cả nước sẽ khởi công khánh thành 250 công trình với tổng vốn đầu tư lên tới 1,3 triệu tỉ đồng. Trong đó, vốn của Nhà nước chỉ khoảng hơn 30%, còn lại hơn 70% là của tư nhân.

Nhấn mạnh kinh tế tư nhân là động lực, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh sẽ buông lỏng kinh tế nhà nước. Hiện Bộ Chính trị đang chuẩn bị ban hành một nghị quyết về kinh tế nhà nước, xác định vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế này.

Về chăm lo đời sống của nhân dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2024 còn 1,93% (tỷ lệ đầu kỳ là 5,2%) đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số đến cuối năm 2024 còn 12,55% (đầu kỳ là 25,91%).

Tính đến đến ngày 2.8 cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 268.970 căn. Quyết tâm đến 31.8 sẽ xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Cùng đó, Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông từ mầm non đến hết THPT từ năm học mới này; chủ trương xây dựng trường liên cấp tiểu học, THCS cho 248 xã biên giới trên bộ; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế... Đây đều là những nỗ lực lớn của Đảng và Chính phủ trong mục tiêu thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước XHCN đối với nhân dân và được nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ, đánh giá cao.

Tổng Bí thư cũng thông tin, chưa giai đoạn nào mà Đảng và Nhà nước lại quan tâm đầu tư phát triển cho quốc phòng - an ninh như giai đoạn hiện nay. Cả quân đội và công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng - an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước.

"Chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn quốc gia được bảo đảm và giữ vững; sức mạnh quốc phòng - an ninh mạnh hơn trước rất nhiều. Quân đội, công an đã làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại. Hy vọng cuộc diễu binh ngày 2.9 tới sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân", Tổng Bí thư nêu rõ.