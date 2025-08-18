Tổng Bí thư nêu lý do không giảm số ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV

Sáng 18.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc gặp mặt ẢNH: GIA HÂN

Nếu không chọn người có đức, có tài, đất nước sẽ lâm nguy

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị Tổng Bí thư, Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm vấn đề nhân sự, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo chủ chốt

Theo ông Phạm Văn Trà, nếu không chọn được người có tài, có tâm và có quyết tâm thì đất nước sẽ khó khăn, không thể phát triển, thậm chí "lâm nguy". Ngược lại, chọn được người có tâm, có tài, đất nước mới vững vàng, sẽ mãi mãi hòa bình.

Bên cạnh đó, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng góp ý nên chọn những người có sức khỏe và chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, có như vậy, Đảng và đất nước mới mạnh.

"Lãnh đạo là những người thường xuyên phải đi xuống địa phương, cơ sở để sâu sát với dân, hiểu được nhiều việc và khắc phục ngay những yếu kém. Vì vậy, chọn nhân sự có sức khỏe là tiêu chí rất quan trọng", vị đại tướng 90 tuổi nói.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà cho rằng Tổng Bí thư, Bộ Chính trị phải đặc biệt quan tâm công tác nhân sự thời gian tới ẢNH: GIA HÂN

Cũng nêu ý kiến về vấn đề nhân sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, cần tổng kết rút ra những bài học một cách toàn diện, sâu sắc và chân thành, trong đó có bài học về công tác cán bộ của Đảng.

Theo ông Nghị, những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ trong thời gian qua từ sau Đại hội XIII, trước hết là do khuyết điểm chủ quan của người cán bộ và cũng có phần do cơ chế, chính sách bất cập, thiếu dân chủ trong công tác cán bộ.

"Trong mọi giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, luôn có vai trò quyết định nhất", ông Nghị khẳng định.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, nhân dân trân trọng, ghi nhận và đánh giá rất cao trong thời điểm hiện nay cũng như trong thời gian qua đối với nhiệt huyết cống hiến của nhiều lãnh đạo, đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao.

"Hình ảnh các đồng chí lăn lộn với công việc ngày đêm, vào Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển, gặp gỡ nhân dân, đi cứu lũ, cùng đó là các hoạt động đối ngoại vừa phong phú vừa quan trọng… Tất cả những điều đó, nhân dân hiểu, ghi nhận, đánh giá rất cao và biết ơn sự cống hiến của các đồng chí đối với đất nước", ông Nghị nhấn mạnh.

"Những đồng chí được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu, trong sạch"

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm theo dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tiến hành vào quý 1/2026. Đến nay T.Ư đang tích cực chuẩn để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Điểm mới trong Đại hội XIV là sẽ tích hợp 3 văn kiện Đại hội gồm: báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo công tác xây dựng đảng thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi "Báo cáo chính trị".

Đặc biệt, Đại hội cũng sẽ thông qua "Chương trình hành động" cho cả nhiệm kỳ Đại hội XI với kế hoạch cụ thể, từng năm làm việc gì, trách nhiệm từng cơ quan, bộ phận địa phương như thế nào.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp ẢNH: GIA HÂN

Về công tác nhân sự T.Ư khóa XIV, chia sẻ với các kiến nghị của các đại biểu về việc làm sao có bộ máy tốt, coi trọng chất lượng đội ngũ ủy viên T.Ư khóa XIV.

Theo Tổng Bí thư, vừa qua T.Ư thảo luận rất kỹ, số lượng ủy viên T.Ư có giảm không, hay tăng cường vào những khu vực, địa bàn quan trọng của đất nước.

"Cũng có ý kiến nói thôi tinh gọn bộ máy thế thì T.Ư cũng phải làm gương mẫu để giảm. T.Ư 12 vừa qua cũng đã nói về cơ cấu T.Ư nhưng quyết định vẫn phải tăng cường một số vị trí khác để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư cũng thông tin, tỷ lệ ủy viên T.Ư Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến sẽ có trên 10% cán bộ trẻ dưới 47 tuổi; cán bộ nữ khoảng từ 10 - 12%; cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng từ 10 - 12%.

"Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm...", Tổng Bí thư nhấn mạnh.