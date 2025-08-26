Biến ưu thế thành thế mạnh

17 loại đất hiếm đóng vai trò quyết định đối với những ngành công nghệ cao trong thế giới hiện đại. Quyết sách trên của Trung Quốc sẽ khiến cho nguồn cung ứng đất hiếm trên phạm vi thế giới bị suy giảm, bởi hiện tại nước này đáp ứng gần 90% nhu cầu cung ứng đất hiếm của toàn thế giới. Khai thác đất hiếm ở Trung Quốc chiếm khoảng 70% tổng sản lượng khai thác đất hiếm trên thế giới. Nhiều nơi khác có khai thác đất hiếm nhưng không có đủ năng lực sơ chế và tinh luyện đất hiếm tại chỗ nên xuất khẩu đất hiếm khai thác thô sang Trung Quốc để tiếp tục chế biến và tinh luyện.

Ông Trump dọa áp thuế 200% đối với Trung Quốc vì xung đột đất hiếm

Thực tế này giúp Trung Quốc dần gây dựng ưu thế đặc biệt với ý nghĩa chiến lược hơn hẳn nhiều quốc gia khác. Cho nên, việc Bắc Kinh biến ưu thế này thành thế mạnh đặc biệt trong quan hệ đối ngoại và kinh tế đối ngoại với các đối tác trên thế giới không có gì là khó hiểu. Đối với Trung Quốc, việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm lại còn vừa càng thêm cần thiết vừa thêm đắc dụng khi nước này hiện bị các đối tác thương mại như Mỹ và EU gây khó.

Cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa đi đến hồi kết. EU vẫn còn gây sự với Trung Quốc trên nhiều phương diện. Cả Mỹ lẫn EU hiện đều lệ thuộc nguồn cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc và còn cần nhiều thời gian nữa thì mới có thể giảm bớt mức độ lệ thuộc này. Cho nên quyết sách trên của Trung Quốc là sự chuẩn bị con chủ bài chiến lược để chủ động ứng phó và phát đi thông điệp cảnh báo, răn đe trước hết tới Mỹ và các đối thủ khác.