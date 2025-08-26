Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Biến ưu thế thành thế mạnh

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
26/08/2025 14:50 GMT+7

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

17 loại đất hiếm đóng vai trò quyết định đối với những ngành công nghệ cao trong thế giới hiện đại. Quyết sách trên của Trung Quốc sẽ khiến cho nguồn cung ứng đất hiếm trên phạm vi thế giới bị suy giảm, bởi hiện tại nước này đáp ứng gần 90% nhu cầu cung ứng đất hiếm của toàn thế giới. Khai thác đất hiếm ở Trung Quốc chiếm khoảng 70% tổng sản lượng khai thác đất hiếm trên thế giới. Nhiều nơi khác có khai thác đất hiếm nhưng không có đủ năng lực sơ chế và tinh luyện đất hiếm tại chỗ nên xuất khẩu đất hiếm khai thác thô sang Trung Quốc để tiếp tục chế biến và tinh luyện.

Ông Trump dọa áp thuế 200% đối với Trung Quốc vì xung đột đất hiếm

Thực tế này giúp Trung Quốc dần gây dựng ưu thế đặc biệt với ý nghĩa chiến lược hơn hẳn nhiều quốc gia khác. Cho nên, việc Bắc Kinh biến ưu thế này thành thế mạnh đặc biệt trong quan hệ đối ngoại và kinh tế đối ngoại với các đối tác trên thế giới không có gì là khó hiểu. Đối với Trung Quốc, việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm lại còn vừa càng thêm cần thiết vừa thêm đắc dụng khi nước này hiện bị các đối tác thương mại như Mỹ và EU gây khó.

Cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa đi đến hồi kết. EU vẫn còn gây sự với Trung Quốc trên nhiều phương diện. Cả Mỹ lẫn EU hiện đều lệ thuộc nguồn cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc và còn cần nhiều thời gian nữa thì mới có thể giảm bớt mức độ lệ thuộc này. Cho nên quyết sách trên của Trung Quốc là sự chuẩn bị con chủ bài chiến lược để chủ động ứng phó và phát đi thông điệp cảnh báo, răn đe trước hết tới Mỹ và các đối thủ khác.

Tin liên quan

Trung Quốc hứa giải quyết nhu cầu đất hiếm cho Ấn Độ?

Trung Quốc hứa giải quyết nhu cầu đất hiếm cho Ấn Độ?

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang có xu hướng đi lên và Bắc Kinh được cho là cam kết giải quyết 3 mối quan ngại của New Delhi, cụ thể là 'đất hiếm, phân bón và máy khoan đường hầm'.

Nhật Bản tính khai thác đất hiếm sâu kỷ lục dưới đáy đại dương

Thương hiệu ô tô làm khách hàng hài lòng nhất: Xe Nhật Bản chiếm ưu thế

Khám phá thêm chủ đề

thế mạnh NGÀNH CÔNG NGHỆ CAO Bắc kinh eu Khai thác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận