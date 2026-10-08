Biết dùng AI, liệu đã đủ để được tuyển dụng?

Học AI để không bị bỏ lại

"Trước đây em nghĩ chỉ cần giỏi chuyên môn là đủ. Nhưng khoảng một năm nay, thấy nhiều tin tuyển dụng yêu cầu kỹ năng AI, tôi bắt đầu lo mình bị chậm hơn người khác khi gia nhập thị trường lao động", Trần Thành Minh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM nói.

Minh bắt đầu học AI qua các khóa trực tuyến, từ viết câu lệnh, tạo hình ảnh đến phân tích dữ liệu. Sau đó, Minh đưa AI vào các bài tập marketing để phân tích khách hàng, lên ý tưởng nội dung và kiểm chứng kết quả.

"Tôi không học để trở thành kỹ sư AI. Tôi muốn trở thành một người làm marketing biết dùng AI. Quan trọng không phải biết hỏi AI, mà phải hiểu vấn đề và kiểm tra được kết quả", Minh nói.

Không ít người trẻ hiện nay biết ứng dụng công cụ AI giúp tăng hiệu quả công việc ẢNH: THANH NAM

Nếu Minh bổ sung AI cho nghề đã chọn, Hồ Minh Hải, 25 tuổi (ngụ tại 252/10/17 Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức) lại tìm đến AI khi chuyển hướng nghề nghiệp.

Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Hải bắt đầu học AI để hỗ trợ phân tích dữ liệu bán hàng, tổng hợp thông tin khách hàng và làm báo cáo. Trong quá trình sử dụng, anh từng phát hiện AI diễn giải sai dữ liệu.

"Từ đó tôi nhận ra không thể chỉ biết sử dụng AI mà phải hiểu công việc. Khi xin việc, một dự án hay báo cáo cụ thể có sử dụng AI sẽ thuyết phục hơn việc chỉ nói mình biết nhiều công cụ", Hải chia sẻ.

Với Lê Thảo Vy (28 tuổi), đang làm nội dung cho một doanh nghiệp thương mại điện tử tại 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM (trước là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), AI đã trở thành công cụ hỗ trợ công việc hằng ngày.

Vy dùng AI để tìm thông tin, lên ý tưởng, viết nháp và chỉnh sửa. "Có những việc trước đây mất cả buổi, giờ tôi có thể làm bản nháp trong khoảng một giờ. Thời gian còn lại dành để kiểm tra và xử lý những phần cần suy nghĩ nhiều hơn", Vy nói.

Tuy nhiên, Vy cho rằng người làm nội dung vẫn phải hiểu khách hàng, thương hiệu và chịu trách nhiệm về sản phẩm. "Nếu chỉ học cách sử dụng từng công cụ thì rất dễ lỗi thời. Quan trọng là biết kết hợp AI với chuyên môn", Vy cho hay.

Trong khi đó, với Đặng Minh Huy, 26 tuổi, làm việc tại 364 Cộng Hòa, P.Tân Bình, TP.HCM; trước là P.13, Q.Tân Bình, AI trở thành yêu cầu anh phải đối mặt khi tìm việc.

Tốt nghiệp công nghệ thông tin, Huy học cách dùng AI hỗ trợ lập trình, kiểm tra mã và tìm lỗi. Qua một cuộc phỏng vấn, anh nhận ra nhà tuyển dụng quan tâm cả cách ứng viên kiểm soát kết quả do AI tạo ra.

"Họ hỏi phần nào tôi tự làm, phần nào AI hỗ trợ và nếu AI sai thì xử lý thế nào. Tôi nhận ra nếu không hiểu sản phẩm thì rất khó trả lời", Huy kể.

Từ đó, Huy không còn ghi đơn giản "thành thạo AI" trong CV mà đưa các dự án cụ thể, nêu rõ AI được sử dụng ở khâu nào.

Từ học để tăng lợi thế nghề nghiệp, chuyển hướng công việc đến ứng dụng AI trong công việc thực tế, những trải nghiệm trên cho thấy người trẻ đang nhanh chóng bổ sung kỹ năng này. Nhưng khi AI ngày càng phổ biến, câu hỏi đặt ra là: doanh nghiệp thực sự cần một ứng viên "biết AI", hay cần một năng lực khác phía sau công cụ?

Doanh nghiệp quan tâm hơn đến năng lực phía sau công cụ: ứng viên hiểu bài toán cần giải quyết, biết AI hỗ trợ ở đâu và kiểm soát được kết quả ẢNH: THANH NAM

Doanh nghiệp tuyển dụng, cần gì ở ứng viên?

Anh Nguyễn Phúc Bằng, Trưởng phòng nhân sự Công ty công nghệ thông tin Tin học Việt (P.Bình Phú, TP.HCM; trước là P.10, Q.6), cho biết nhiều ứng viên hiện chủ động đưa kỹ năng AI vào CV và đề cập khi phỏng vấn. Tuy nhiên, không ít người lại khó trả lời khi được hỏi đã dùng AI để giải quyết công việc cụ thể nào.

"Biết sử dụng một công cụ đang dần trở thành kỹ năng phổ biến. Nhà tuyển dụng quan tâm hơn đến việc ứng viên dùng công cụ đó để tạo ra kết quả như thế nào", anh Bằng nói.

Theo anh Bằng, CV nên thể hiện dự án, cách ứng dụng AI và kết quả đạt được thay vì chỉ liệt kê hàng loạt công cụ. Bởi AI có thể tạo nội dung, phân tích dữ liệu hay đề xuất giải pháp, nhưng người lao động vẫn phải kiểm tra, phát hiện sai sót và chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng.

Trong khi đó, chị Đỗ Hoài Như, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Creative Pulse (P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.5, Q.Phú Nhuận), cho rằng kỹ năng AI chỉ phát huy giá trị khi đi cùng chuyên môn.

"Doanh nghiệp quan tâm hơn đến năng lực phía sau công cụ: ứng viên hiểu bài toán cần giải quyết, biết AI hỗ trợ ở đâu và kiểm soát được kết quả", chị Như nói.

Theo chị Như, người làm marketing vẫn phải hiểu khách hàng, thị trường và thương hiệu; người làm tài chính phải hiểu số liệu; người làm công nghệ phải nắm được hệ thống...

"Có nền tảng chuyên môn, AI mới giúp làm việc nhanh và hiệu quả hơn", chị Như chia sẻ.

Có kỹ năng sử dụng AI sẽ giúp người trẻ tăng lợi thế khi tìm việc ẢNH: THANH NAM

Anh Hoàng Minh Hải, phụ trách nhân sự Công ty công nghệ Qubitech (P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức), cho rằng việc học AI cần gắn với những bài toán thực tế thay vì chạy theo số lượng công cụ.

Theo anh Hải, những năng lực cần được trang bị lâu dài là khả năng tự học, phân tích và giải quyết vấn đề, bởi công nghệ thay đổi rất nhanh. Doanh nghiệp cũng có thể tham gia vào quá trình đào tạo thông qua các dự án thực tế, bài toán nghề nghiệp và chương trình thực tập.

Anh Hải cho biết nhu cầu về kỹ năng AI đang tăng, nhưng đây chỉ là một phần trong yêu cầu tuyển dụng, bên cạnh chuyên môn, dữ liệu, công nghệ, kinh doanh, marketing, khả năng thích nghi và giải quyết vấn đề.

Anh Bằng cho rằng người trẻ không cần chạy theo mọi công cụ AI mới mà nên chọn những công cụ phù hợp với nghề, ứng dụng vào công việc và tạo ra sản phẩm cụ thể. "Khi đó, kỹ năng AI mới trở thành năng lực nghề nghiệp", anh Hải nói.