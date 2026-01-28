Biệt phủ rộng 10.000 m2 của nghệ sĩ Hoàng Mập

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoàng Mập vừa chia sẻ hình ảnh cơ ngơi mới tại Lâm Đồng, khiến dân mạng trầm trồ. Được biết, công trình này là tâm huyết của nam diễn viên suốt thời gian qua. Anh đã phải di chuyển giữa TP.HCM và Lâm Đồng trong 2 năm để đảm bảo việc xây dựng đúng với mong muốn của bản thân.

Hé lộ không gian biệt phủ của Hoàng Mập

Nghệ sĩ Hoàng Mập mất 2 năm để xây dựng cơ ngơi tại Lâm Đồng. Căn biệt phủ được thiết kế theo phong cách truyền thống, trồng nhiều cây xanh Ảnh: NVCC

Cơ ngơi mới của Hoàng Mập được chia thành 4 khu với khoảng 10 phòng ngủ. Từ ngoài vào, khu vực đầu tiên gồm 2 phòng ngủ. Trong khi đó, khu vực thứ 2 là nơi nam nghệ sĩ trưng bày tượng Phật do nghệ sĩ Việt Hương tặng, với không gian được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, có 5 phòng ngủ và nhà bếp ngoài trời với mục đích đón tiếp bạn bè.

Khu thứ 3 trong căn biệt phủ gồm 2 phòng ngủ, phòng trưng bày lớn và không gian bếp mở. Khu thứ 4 nằm trên đỉnh đồi là nơi Hoàng Mập ở, nhìn xuống bao quát tất cả. Toàn bộ cơ ngơi của nam diễn viên được thiết kế hòa hợp với thiên nhiên, kết hợp với khí hậu thoáng đãng giúp nam nghệ sĩ nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng.

Hoàng Mập yêu thích cơ ngơi mới vì tạo cảm giác gần gũi. Đây là nơi để anh và gia đình nghỉ dưỡng Ảnh: NVCC

“Ngôi nhà này được tôi xây dựng trong 2 năm. Điều đặc biệt là cơ ngơi mới mang cho tôi cảm giác gần gũi với tuổi thơ, dù quê tôi không phải là Lâm Đồng. Ngoài các thiết kế đặc trưng cho từng khu, điều tôi yêu thích nhất là khí hậu khá mát. Tôi xây dựng cơ ngơi này gồm 10 phòng ngủ, 3 khu nhà bếp nhưng không dùng một cái máy lạnh nào”, Hoàng Mập chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm khi ngắm nhìn cơ ngơi mới, anh cảm thấy hài lòng không chỉ vì thiết kế đẹp, nên thơ mà còn gần gũi với thiên nhiên. Khuôn viên nhà được phủ toàn bộ cây xanh, đặc biệt là cây ăn trái và nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa sim, hoa lài Nhật, hoa trà my...

Khuôn viên căn biệt phủ được Hoàng Mập bố trí bàn ghế và trồng nhiều cây xanh Ảnh: NVCC

Một trong những điều khiến Hoàng Mập quyết định lên Lâm Đồng là vì khí hậu. Không khí ở đây thoáng đãng như một món quà, tạo cảm giác thoải mái cho bản thân anh và cả gia đình. “Khi đưa ra quyết định này, tôi đã hỏi ý kiến gia đình. Người thân của tôi ai cũng muốn lên ở. Sau này nếu con tôi có chồng cũng đam mê nghệ thuật thì tôi giao công ty lại cho cả hai rồi lên đây dưỡng già”, đạo diễn phim Trà ma nữ nói thêm.

Hoàng Mập chia sẻ thêm quyết định lên Lâm Đồng sinh sống cũng không ảnh hưởng đến công việc tại TP.HCM. Bởi nam nghệ sĩ đã chủ động trong mọi thứ, kể cả việc trở thành nghiên cứu sinh. “Trong 2 năm qua, tôi lên ở lâu vì phải tập trung xây dựng cho xong, còn sau đó tôi vẫn phải làm việc. Lâu lâu tôi sẽ lên nghỉ dưỡng, hoặc bạn bè hẹn lên chơi thì tôi sẽ sắp xếp để tiếp khách”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Hoàng Mập khẳng định bản thân vẫn miệt mài với công việc nghệ thuật nhưng “dạo này lớn tuổi rồi, ít người mời nên tần suất xuất hiện giảm lại”. Nam đạo diễn bày tỏ: “Tôi cũng ngại đám đông nên ít khi tham gia các buổi ra mắt phim. Những sự kiện tôi tham gia là có những người đặc biệt mà tôi không thể từ chối được”.