Biệt thự 'đặc biệt hiếm' được giữ lại làm Không gian nghệ thuật Đà Nẵng

Theo đó, khu nhà, đất có diện tích hơn 2.013 m², diện tích xây dựng hơn 1.085 m² gồm 3 khối nhà được giao cho Bảo tàng Đà Nẵng quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động văn hóa.

Quyết định giữ lại tòa nhà cổ 01 Pasteur để làm thiết chế văn hóa nhận được sự đồng thuận cao của dư luận ẢNH: HOÀNG SƠN

Như Thanh Niên đã thông tin, công trình số 01 Pasteur là kiến trúc Pháp có tuổi đời hơn 100 năm, được đánh giá thuộc hàng "đặc biệt hiếm", là biệt thự duy nhất tại Đà Nẵng còn giữ phong cách Art-Deco. Tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc mở, kết hợp hài hòa giữa sự bề thế và không gian thiên nhiên, với các chi tiết trang trí tinh giản nhưng vẫn giữ rõ tinh thần kiến trúc Pháp cổ. UBND TP.Đà Nẵng từng dự kiến bố trí tòa nhà này để làm trụ sở của một đơn vị, sau đó HĐND TP.Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu rà soát, ưu tiên bố trí tòa nhà theo hướng làm thiết chế văn hóa.

Theo Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, cơ sở nhà, đất số 01 Pasteur đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một thiết chế văn hóa cấp thành phố, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục và giao lưu nghệ thuật. Không gian kiến trúc, khuôn viên rộng cùng hệ thống hạ tầng, kết cấu và cảnh quan phù hợp để phát triển thành thiết chế văn hóa đa năng, phục vụ cộng đồng và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở VH-TT-DL định hướng khai thác công trình theo hướng bảo tồn, gìn giữ như một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của đô thị Đà Nẵng, đồng thời phát huy giá trị thành điểm đến văn hóa - du lịch.

Tại đây, dự kiến hình thành Không gian nghệ thuật Đà Nẵng - Da Nang Arts Space, phục vụ hoạt động trưng bày, giáo dục và giao lưu nghệ thuật.