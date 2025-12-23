Hiến tặng nhiều chén, đĩa cổ có giá trị cho bảo tàng ở Quảng Ngãi

Ngày 23.12, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận một số cổ vật do hội viên Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi hiến tặng. Các hiện vật chủ yếu là đồ gốm sứ như đĩa, chén, bát có niên đại thuộc các triều đại Tống, Đường, Minh và Thanh. Trong đó, có một cái đĩa cổ có nhiều hoa văn đẹp, còn nguyên vẹn.

Ông Lê Quang Hồng (bên trái) tặng đĩa cổ quý giá cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Số cổ vật trên do ông Lê Quang Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi, hiến tặng. Đây là những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, được ông Hồng sưu tầm và gìn giữ trong nhiều năm.

Theo Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ tiến hành hoàn thiện các thủ tục hồ sơ khoa học theo quy định. Các hiện vật sẽ được bảo quản, nghiên cứu và lựa chọn trưng bày, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân và du khách.

Nhiều chén, đĩa, bát có niên đại thuộc các triều đại Tống, Đường, Minh và Thanh được hiến tặng cho bảo tàng ẢNH: H.P

Trước đó, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận nhiều cổ vật quý do người dân địa phương tự nguyện hiến tặng. Trong đó có tượng thần khỉ Hanuman, niên đại thế kỷ 11, thuộc thời kỳ văn hóa Champa, do một người dân xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) hiến tặng.

Theo đánh giá của ngành văn hóa, việc hiến tặng cổ vật không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản mà còn là nhịp cầu đưa các hiện vật quý đến gần hơn với công chúng, thể hiện trách nhiệm và tình yêu di sản của những người sưu tầm, sở hữu cổ vật.