Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Hiến tặng nhiều chén, đĩa cổ có giá trị cho bảo tàng ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
23/12/2025 08:33 GMT+7

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận nhiều cổ vật là chén, bát, đĩa cổ có giá trị lịch sử do hội viên Hội Di sản văn hóa tỉnh hiến tặng, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày.

Ngày 23.12, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận một số cổ vật do hội viên Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi hiến tặng. Các hiện vật chủ yếu là đồ gốm sứ như đĩa, chén, bát có niên đại thuộc các triều đại Tống, Đường, Minh và Thanh. Trong đó, có một cái đĩa cổ có nhiều hoa văn đẹp, còn nguyên vẹn.

Hiến tặng nhiều chén, đĩa cổ có giá trị cho bảo tàng ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Ông Lê Quang Hồng (bên trái) tặng đĩa cổ quý giá cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: H.P

Số cổ vật trên do ông Lê Quang Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi, hiến tặng. Đây là những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, được ông Hồng sưu tầm và gìn giữ trong nhiều năm.

Theo Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ tiến hành hoàn thiện các thủ tục hồ sơ khoa học theo quy định. Các hiện vật sẽ được bảo quản, nghiên cứu và lựa chọn trưng bày, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân và du khách.

Hiến tặng nhiều chén, đĩa cổ có giá trị cho bảo tàng ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Nhiều chén, đĩa, bát có niên đại thuộc các triều đại Tống, Đường, Minh và Thanh được hiến tặng cho bảo tàng

ẢNH: H.P

Trước đó, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận nhiều cổ vật quý do người dân địa phương tự nguyện hiến tặng. Trong đó có tượng thần khỉ Hanuman, niên đại thế kỷ 11, thuộc thời kỳ văn hóa Champa, do một người dân xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) hiến tặng.

Theo đánh giá của ngành văn hóa, việc hiến tặng cổ vật không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản mà còn là nhịp cầu đưa các hiện vật quý đến gần hơn với công chúng, thể hiện trách nhiệm và tình yêu di sản của những người sưu tầm, sở hữu cổ vật.

Tin liên quan

Phát hiện tượng khỉ Champa 800 năm tuổi dưới biển trong lúc câu cá

Phát hiện tượng khỉ Champa 800 năm tuổi dưới biển trong lúc câu cá

Trong lúc đi câu cá trên biển Quảng Ngãi, một người đàn ông bất ngờ phát hiện tượng thần khỉ Hanuman mang đậm dấu ấn văn hóa Champa, có niên đại khoảng 800 năm, nằm sâu dưới làn nước xanh.

Khám phá thêm chủ đề

đĩa cổ Gốm sứ hiến tặng Bảo tàng Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận