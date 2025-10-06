Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Nợ thuế hơn 527 triệu đồng, công ty gốm sứ bị đề nghị thu hồi giấy phép

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/10/2025 10:27 GMT+7

Hải quan Khu công nghệ cao (Chi cục Hải quan Khu vực II) vừa có công văn gửi Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính Đồng Nai) đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của một doanh nghiệp có trụ sở đặt tại địa phương này.


Cụ thể, căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty TNHH công nghiệp gốm sứ Dian - Ya (địa chỉ tại đường số 10, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Nhơn Trạch), tỉnh Đồng Nai, Hải quan khu công nghệ cao (trước là Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM) đề nghị: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH công nghiệp gốm sứ Dian - Ya.

Lý do đề nghị thu hồi: Người nộp thuế có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Công ty không chấp hành thông báo nợ ngày 15.5.2025 của Hải quan Khu công nghệ cao về tiền thuế nợ, tiền thuế chậm nộp còn thiếu.

Tổng số tiền nợ là 527.303.502 đồng (khoảng hơn 527 triệu đồng), chưa bao gồm tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

- Ảnh 1.

Doanh nghiệp nợ thuế quá hạn thời gian dài, bị đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

ẢNH: TN

Trước đó, ngày 15.7.2017, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (nay là Hải quan Khu công nghệ cao) có công văn 2421; công văn 1170 ngày 3.4.2019 về việc cưỡng chế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công văn nêu, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi của Hải quan Khu công nghệ cao, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thông báo về cho Hải quan Khu công nghệ cao về lý do không thu hồi.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Công ty TNHH công nghiệp gốm sứ Dian - Ya tình trạng hoạt động, được thành lập ngày 1.11.2001. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất xuất đá, khối đá granit - đá hoa cương.

Tin liên quan

Nợ thuế hơn 6,2 tỉ đồng, doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy kinh doanh

Nợ thuế hơn 6,2 tỉ đồng, doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy kinh doanh

Công ty TNHH thép Phú Vinh sau thời gian bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tiếp tục bị cơ quan hải quan ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật và nay là đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

