Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa lớn 254 mm, 81 xã phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi nguy cơ lũ quét, sạt lở

Phan Hậu
Phan Hậu
22/12/2025 07:27 GMT+7

Mưa lớn trong một ngày lên tới 254 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo 81 xã, phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi hôm nay có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết hôm nay 22.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét sau mưa lớn tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Theo ghi nhận từ 2 giờ ngày 21.12 đến 0 giờ ngày 22.12, khu vực Đà Nẵng Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.

Mưa lớn 254 mm, 81 xã phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi nguy cơ lũ quét, sạt lở- Ảnh 1.

Bản đồ cảnh báo nhiều xã, phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

ẢNH: NCHMF

Đặc biệt, tại Đà Nẵng, lượng mưa tại Trà Dơn lên tới 158,4 mm; tại Trà Giáp là 143,6 mm, tại Quảng Ngãi, lượng mưa cao nhất tại Trà Thanh là 254 mm; tại Trà Hiệp là 236,6 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở các địa phương trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc bão hòa. Trong khi đó, dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực tại đây tiếp tục có mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 81 xã, phường ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Trong đó, tại Đà Nẵng có 42 xã, phường, gồm: Bà Nà, Trà Giáp, Trà Leng, Nông Sơn, Tam Mỹ, Trà Liên, Trà My, Bến Giằng, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Khâm Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Núi Thành, An Khê, Hải Vân, Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Xuân, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thu Bồn, Tiên Phước, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An.

Còn tại Quảng Ngãi có 39 xã, phường, gồm: Ba Vinh, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Ba Tô, Cà Đam, Kon Plông, Minh Long, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Măng Bút, Măng Đen, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Sơn Tịnh.

Biển Đông mưa lớn, sóng cao 5 m

Dự báo thời tiết trên biển hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6 m. 

Phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Trong ngày và đêm 22.12, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Tin liên quan

9 tỉnh miền Trung mưa lớn, biển Gia Lai - Cà Mau sóng cao 5 m

9 tỉnh miền Trung mưa lớn, biển Gia Lai - Cà Mau sóng cao 5 m

Dự báo thời tiết hôm nay 21.12, 9 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, một số nơi có mưa lớn. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có sóng cao 5 m.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn lũ quét sạt lở đất dự báo thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận