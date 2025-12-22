Mưa lớn 254 mm, 81 xã phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi nguy cơ lũ quét, sạt lở

Dự báo thời tiết hôm nay 22.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét sau mưa lớn tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Theo ghi nhận từ 2 giờ ngày 21.12 đến 0 giờ ngày 22.12, khu vực Đà Nẵng Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.

Bản đồ cảnh báo nhiều xã, phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn ẢNH: NCHMF

Đặc biệt, tại Đà Nẵng, lượng mưa tại Trà Dơn lên tới 158,4 mm; tại Trà Giáp là 143,6 mm, tại Quảng Ngãi, lượng mưa cao nhất tại Trà Thanh là 254 mm; tại Trà Hiệp là 236,6 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở các địa phương trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc bão hòa. Trong khi đó, dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực tại đây tiếp tục có mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 81 xã, phường ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Trong đó, tại Đà Nẵng có 42 xã, phường, gồm: Bà Nà, Trà Giáp, Trà Leng, Nông Sơn, Tam Mỹ, Trà Liên, Trà My, Bến Giằng, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Khâm Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Núi Thành, An Khê, Hải Vân, Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Xuân, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thu Bồn, Tiên Phước, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An.

Còn tại Quảng Ngãi có 39 xã, phường, gồm: Ba Vinh, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Ba Tô, Cà Đam, Kon Plông, Minh Long, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Măng Bút, Măng Đen, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Sơn Tịnh.

Biển Đông mưa lớn, sóng cao 5 m

Dự báo thời tiết trên biển hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6 m.

Phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Trong ngày và đêm 22.12, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.