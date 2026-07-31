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Đời sống

Biệt thự tiền tỉ ở ngôi làng ven biển Huế, nhiều căn luôn cửa đóng then cài

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
Nhờ nguồn kiều hối của những người con xa quê, làng An Bằng từ một vùng chài nghèo ven biển đã xuất hiện nhiều biệt thự khang trang. Thế nhưng, không ít căn chỉ có người lớn tuổi trông nom hoặc đóng cửa quanh năm vì chủ nhân đang sinh sống ở nước ngoài.

Trở lại làng An Bằng (xã Phú Vinh, thành Huế) vào những ngày cuối tháng 7, PV Thanh Niên choáng ngợp bởi cổng làng mới xây dựng uy nghi. Vùng quê thịnh vượng, hai bên con đường bê tông khang trang là hàng loạt ngôi biệt thự nguy nga, bề thế.

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 1.

Cổng làng An Bằng vừa được xây mới

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những ngôi biệt thự này có diện tích rộng lớn cùng sân vườn, ban thờ gia tiên trang nghiêm. Phần lớn bên trong chỉ có 1 - 2 người sinh sống trông coi; nhiều căn cửa đóng then cài, chủ nhân đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Phía sau những căn biệt thự đóng then cài

Bà Lại Thị Tùng (80 tuổi) là một trong những Việt kiều từ Mỹ trở về quê nhà tịnh dưỡng tuổi già trong ít năm gần đây. Ngôi nhà của bà Tùng với diện tích gần 500 m2, kết hợp kiến trúc châu Âu bên ngoài và nét Á Đông truyền thống bên trong, với hệ thống cột kèo gỗ chạm khắc công phu.

Theo con gái bà Tùng, căn nhà được xây dựng hơn 20 năm trước bằng nguồn lực tích lũy từ những thành viên trong gia đình đang sinh sống, làm việc ở Mỹ, riêng phần gỗ kiềng quý hiếm thời điểm đó đã gần 2 tỉ đồng. Hiện căn nhà đồ sộ này chỉ có bà Tùng và vợ chồng người con gái sinh sống.

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 2.

Căn biệt thự rộng gần 500m² của gia đình bà Lại Thị Tùng (80 tuổi) kết hợp giữa kiến trúc châu Âu hiện đại và nét Á Đông truyền thống

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 3.

Không gian thờ phụng gia tiên bên trong căn nhà gỗ kiềng quý hiếm giá trị nhiều tỉ đồng của gia đình bà Tùng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đi dọc các con đường bê tông vào sâu trong làng, xen giữa những biệt thự đóng then cài là các công trình mới mọc lên với đầy đủ tiện ích hiện đại, thậm chí một số căn có hồ bơi, nội thất hàng "khủng" và sân vườn rộng lớn.

Người dân trong làng cho biết, hiện có hơn 90% hộ gia đình có người thân làm việc, sinh sống tại nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, Canada, Úc… Phần lớn kiều bào gửi tiền về xây dựng nhà cửa khang trang để báo hiếu cha mẹ, làm nơi sum họp mỗi dịp lễ tết hoặc chuẩn bị cho tuổi già.

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 5.

Một căn biệt thự ở làng An Bằng luôn cửa đóng then cài

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 6.

Nhiều căn nhà tiền tỉ vừa được xây mới

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 7.

Căn nhà trị giá hơn 5 tỉ đồng được xây dựng từ nguồn ngoại tệ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 8.

Bên trong căn biệt thự có cả hồ bơi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 9.

Hệ thống sân vườn trong một căn biệt thự ở làng An Bằng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trở về quê tham dự hội đua ghe truyền thống sau hơn 3 năm xa cách, ông Hoàng Trạch (51 tuổi, Việt kiều Mỹ) chia sẻ: "Toàn bộ anh chị em, bố mẹ tôi hiện đều ở Mỹ, trong làng không còn ai thân thích sinh sống thường xuyên. Tôi xây căn nhà này để mỗi khi về quê có nơi sinh hoạt, cũng là điểm tựa tinh thần. Còn nhà là còn quê hương. Người Việt ở nước ngoài chăm chỉ làm lụng tích lũy, nên khi có điều kiện họ sẽ nghĩ đến việc xây dựng căn nhà ở quê để sau này trở về".

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 10.

Căn nhà của ông Hoàng Trạch

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 11.

Ông Hoàng Trạch trở về quê nhà tham dự hội đua ghe truyền thống sau hơn 3 năm xa cách

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 12.

Nhiều ngôi nhà ở làng vắng bóng người

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh nhà ở, An Bằng còn nổi tiếng với quần thể lăng mộ quy mô lớn. 

Không giống các khu lăng mộ thông thường, nơi đây tập trung hàng ngàn công trình xây dựng san sát, mô phỏng kiến trúc cung điện, đền đài thu nhỏ có cổng, tường rào, nhà thờ phụng. Nhiều gia đình đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng nơi yên nghỉ cho người thân đã khuất.

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 13.

Kiến trúc lăng mộ lại làng An Bằng được xây dựng cầu kỳ như những cung điện, đền đài thu nhỏ với đầy đủ cổng, tường rào và nhà thờ phụng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tấm lòng kiều bào hướng về quê nhà

Theo các bậc cao niên, An Bằng trước năm 1979 là vùng quê nghèo ven biển, người dân mưu sinh bằng nghề chài lưới. Trước những khó khăn trong cuộc sống, người dân bắt đầu sang các nước như Mỹ, Canada, Úc làm ăn. 

Sau khi ổn định, họ bảo lãnh gia đình, người thâni. Sự siêng năng giúp nhiều người gặt hái thành công ở xứ người, từ đó gửi ngoại tệ về báo hiếu, chăm lo gia đình và đóng góp xây dựng quê hương.

Biệt thự mọc lên như nấm ở làng 'xuất ngoại' ven biển xứ Huế- Ảnh 14.

Tuyến đường bê tông nông thôn khang trang ở làng An Bằng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không chỉ xây dựng nhà cửa riêng, cộng đồng kiều bào làng An Bằng còn đóng góp nguồn lực đáng kể vào công trình công cộng như làm đường, xây cổng làng, trùng tu đình làng và tham gia các hoạt động xã hội.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, cho biết dù ở xa, kiều bào làng An Bằng luôn hướng về quê hương, đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng và giao thông. 

"Đơn cử, trong chương trình xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn với cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm (tỉ lệ 7/3), bà con kiều bào tham gia đóng góp rất nhiều, nhiều người còn vận động người thân ở quê hiến đất làm đường", ông Tân nói.

Ông Tân cho rằng, bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp phát triển kinh tế - hạ tầng, địa phương cũng chú trọng đến công tác quản lý văn hóa - xã hội. Mới đây, thực hiện chỉ thị của Thành ủy Huế về nếp sống văn minh trong tang lễ, UBND xã Phú Vinh cũng đã triển khai tuyên truyền đến toàn thể nhân dân. 

Tại làng An Bằng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ thôn vận động, tuyên truyền người dân hạn chế việc xây dựng lăng mộ quá tốn kém, hướng tới xây dựng lối sống văn minh, tiết kiệm và phát triển bền vững.

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