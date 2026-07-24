Hậu vệ Việt kiều Canada và tiền vệ Brazil vừa khoác áo Nam Định có gì đặc biệt?

Tyler James Thai Crawford, sinh ngày 9.3.2004, là cầu thủ Việt kiều Canada thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Sở hữu nền tảng thể lực tốt, tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng xử lý bóng tự tin.

Giám đốc điều hành CLB Nam Định và Việt kiều Canada Tyler Ảnh: CLB

Trước khi trở về Việt Nam, Tyler đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong các đội bóng tại Canada và Mỹ, từng bước khẳng định sự tiến bộ qua từng mùa giải. Việc gia nhập Thép Xanh Nam Định đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của Tyler.

Với khát khao cống hiến, tinh thần cầu tiến cùng sức trẻ, cầu thủ sinh năm 2004 được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập, phát huy những phẩm chất của mình và trở thành một nhân tố đáng chú ý trong đội.

Tyler được chiêu mộ theo dạng Nam Định ký hợp đồng chuyển nhượng với CLB Vancouver. Anh có mẹ là người Hà Nội.



Tân binh Brazil từng khoác áo CLB Botafogo

Cầu thủ Brazil đầu quân cho Nam Định Ảnh: CLB

Ezequiel Santos, sinh ngày 9.3.1998, mang quốc tịch Brazil. Anh thuận chân phải, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Trước khi gia nhập Thép Xanh Nam Định, Ezequiel có nhiều năm thi đấu tại quê nhà trong màu áo các CLB như Botafogo, Cruzeiro và Sport Recife. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng từng chinh chiến tại châu Á khi khoác áo Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản).

Với kỹ thuật, khả năng sáng tạo cùng kinh nghiệm thi đấu phong phú, Ezequiel Santos được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều phương án tấn công chất lượng, góp phần gia tăng sức mạnh cho Thép Xanh Nam Định trong mùa giải mới.



