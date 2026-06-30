Đua thuyền làng An Bằng, lễ hội biển trăm năm độc đáo chưa từng ngắt quãng

Làng An Bằng thuộc xã Phú Vinh, thành phố Huế; trước đây thuộc xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Làng An Bằng hình thành và phát triển cách đây gần 500 năm. Lịch sử của làng chép lại và cũng như ký ức của người dân nơi đây, lễ hội cầu ngư, đua thuyền (còn gọi là đua ghe, cứ theo chu kỳ 3 năm diễn ra 1 lần) truyền thống diễn ra cách đây 381 năm (tức bắt đầu vào năm 1645).

Làng An Bằng nằm sát biển - dải bờ biển từ cửa biển Thuận An đến cửa Tư Hiền (Huế), nổi tiếng nghề đi biển từ xa xưa. Lễ hội cầu ngư là nét đẹp văn hóa truyền thống từ ngàn xưa cho đến ngày nay của ngư dân vùng biển An Bằng.

Thuyền đua khi cập bờ ẢNH: AN MỸ

Vạn An Mỹ lập kỷ lục vô địch trong giải đua thuyền truyền thống làng An Bằng năm 2026 ẢNH: AN MỸ

Các tay đua của vạn An Mỹ năm nay ẢNH: AN MỸ

Mỗi kỳ lễ hội cầu ngư, có nội dung đặc biệt luôn gắn liền, đó là đua thuyền truyền thống. Theo người dân nơi đây, trải qua bao biến thiên lịch sử, lễ hội chưa bao giờ bị ngắt quãng, cứ diễn ra đều đặn 3 năm 1 lần. Thời điểm Covid-19 (năm 2020), làng vẫn tổ chức cầu ngư theo thông lệ. Thế nhưng, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, phần đua thuyền không diễn ra. Tuy nhiên, người dân trong làng vẫn đẩy thuyền ra biển chèo lấy lệ để giữ truyền thống.

Trước khi giải đua diễn ra, các tay đua của mỗi vạn chài thường tập luyện (còn gọi là dụa ghe) cùng nhau khoảng 2 tháng ẢNH: AN MỸ

Các tay đua khi tập luyện được dân làng ủng hộ tiền để lo cơm nước chu đáo và còn được trả công tập luyện bằng tiền ẢNH: AN MỸ

Lễ hội cầu ngư và đua thuyền làng An Bằng thường tổ chức vào mùa hè, dịp cuối tháng 6 dương lịch, bởi đây là thời điểm biển êm, thời tiết nắng nóng. Ý nghĩa của lễ hội là cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, mùa màng chài cá được sung túc, và bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền có công khai khẩn, lập làng.

Đây cũng là dịp các thanh niên trong làng có một ngày hội lớn, mang sức trai thi thố tài năng chèo thuyền trên biển - biểu tượng của một làng chài qua bao thế hệ.

Thuyền đua thường được thuê thợ đóng mới, khoảng 200 triệu đồng/chiếc. Có 13 tay đua trên mỗi thuyền khi thi đấu ẢNH: AN MỸ

Mỗi tráo đua (vòng đua) có tổng chiều dài khoảng 7,5 km và về đích trong vòng khoảng trên dưới 50 phút, đường đua cách bờ khoảng 200 m ẢNH: AN MỸ

Năm nay có 3 vạn chài tham gia đua: Bắc Thượng (áo xanh), An Mỹ (áo đỏ), Trung Định Hải (áo vàng) ẢNH: AN MỸ

Lễ hội cầu ngư là thời điểm đặc biệt của tất cả dân làng, từ đời trước truyền lại đời sau với sự tiếp nối đầy tự hào của làng An Bằng. Vào dịp này, những người xa quê hội tụ về gặp gỡ, thăm hỏi nhau trong tình làng nghĩa xóm sau những năm xa cách...

Mỗi dịp lễ hội, cầu ngư trên bãi biển là phần lễ tâm linh, do các bô lão trong làng chủ tế. Còn đua thuyền luôn là phần hấp dẫn, náo nhiệt nhất, thu hút hàng vạn người từ khắp nơi kéo về cổ vũ, trong đó có nhiều người là con em của làng An Bằng đang định cư ở Mỹ, Canada, Úc… về tham gia lễ hội.

Cổ vũ trên bờ biển ẢNH: AN MỸ

Hồi hộp theo dõi từng chặng đua ẢNH: AN MỸ

Làng An Bằng còn nổi tiếng với danh xưng "thành phố lăng mộ". Ở làng này, phần đất giữa khu dân cư và bãi biển - người địa phương gọi là độn cát, từ lâu có hàng chục ngàn lăng mộ chôn cất người qua đời. Các lăng mộ có kiến trúc độc đáo, nằm san sát nhau, với kinh phí xây dựng tiền tỉ, là địa điểm tham quan "không đụng hàng" trên bản đồ du lịch. Điểm đặc biệt nữa là ở An Bằng, hầu như gia đình nào cũng có người định cư ở Mỹ. Người làng này có tiếng là đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, sống sẻ chia, có nhiều đóng góp để cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những nhà vô địch của vạn An Mỹ năm 2026 ẢNH: AN MỸ

Những nhà vô địch của vạn An Mỹ năm 2026 ẢNH: AN MỸ

Kỷ lục trăm năm

Đua thuyền làng An Bằng năm nay (lần 127) diễn ra vào ngày 26.6, có 3 vạn chài tham gia: Bắc Thượng, An Mỹ, Trung Định Hải với 6 đội đua (mỗi vạn 2 đội). Công tác tổ chức được đánh giá thành công, từ khâu an ninh trật tự được đảm bảo tốt, cho đến tinh thần thi đấu, cổ vũ fair play của các đội và dân làng.

Năm nay, vạn An Mỹ giành 2 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba và là đội vô địch của giải đua. Thành tích này được đánh giá là "kỷ lục trăm năm" vì từ trước đến nay chưa từng có vạn chài nào đạt thành tích tốt như vậy.