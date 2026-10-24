Biểu diễn trống trận Quang Trung, võ cổ truyền Bình Định tại Tháp Đôi ở Quy Nhơn

Ngày 24.10, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật "Hành trình di sản" tại di tích Tháp Đôi, với nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Chương trình hướng đến đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời tăng cường kết nối giữa bảo tàng, trường học, nghệ nhân và cộng đồng chủ thể di sản.

Đây là hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I (2025 - 2030), được triển khai tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai và di tích Tháp Đôi.

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tại di tích Tháp Đôi ẢNH: VĂN CHIẾN

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, với hệ thống di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cùng nhiều lễ hội, phong tục, tập quán, tri thức dân gian và loại hình nghệ thuật truyền thống.

Theo bà Tuyết, mỗi di sản đều lưu giữ dấu ấn lịch sử, phản ánh đời sống tinh thần và sức sáng tạo của con người qua nhiều thế hệ. Đây là nguồn tài sản quý cần được gìn giữ, phát huy, góp phần giáo dục truyền thống và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

"Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ mà còn phải tìm ra những cách thức phù hợp để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và trao truyền cho các thế hệ mai sau", bà Tuyết chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, phát biểu tại chương trình ẢNH: VĂN CHIẾN

Tại chương trình, người dân và du khách được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống như trống trận Quang Trung kết hợp múa cờ hội Tây Sơn, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật dân gian Chăm H’roi, trình diễn nhạc cụ dân tộc và hát dân ca. Bên cạnh đó, các hoạt động hóa trang, vẽ mặt nạ tuồng cũng tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống.

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, múa cờ hội Tây Sơn tại Tháp Đôi ẢNH: VĂN CHIẾN

Chuỗi hoạt động tiếp tục diễn ra định kỳ từ ngày 26.10 đến 13.12 tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai và di tích Tháp Đôi.

Cụ thể, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm nghệ thuật hóa trang, vẽ mặt nạ tuồng được tổ chức vào thứ sáu hằng tuần.

Tại di tích Tháp Đôi, chương trình trống trận Quang Trung kết hợp múa cờ hội Tây Sơn diễn ra vào chiều thứ ba; nghệ thuật dân gian Chăm H’roi được giới thiệu vào thứ tư. Các hoạt động về võ cổ truyền Bình Định và nghệ thuật hóa trang, vẽ mặt nạ tuồng diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm H’roi và trình diễn nhạc cụ dân tộc tại di tích Tháp Đôi ẢNH: VĂN CHIẾN

Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm cơ hội để người dân, du khách tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Gia Lai.