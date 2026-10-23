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    Gia Lai chấp thuận dự án Trường phổ thông cao đẳng Long Vân 181 tỉ đồng

    Hoàng Trọng
    Hoàng Trọng
    UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông cao đẳng Long Vân với tổng vốn 181 tỉ đồng, dự kiến đào tạo khoảng 1.160 người học mỗi năm.

    Ngày 23.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông cao đẳng Long Vân tại phường Quy Nhơn Tây. Dự án hướng đến đào tạo nghề ở các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

    Dự án có diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 3,13 ha, tổng diện tích xây dựng khoảng 14.000 m². Các hạng mục chính gồm khu làm việc, giảng đường, xưởng thực hành, phòng bộ môn, phòng thí nghiệm, thư viện, khu rèn luyện thể chất cùng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

    Gia Lai chấp thuận dự án Trường Phổ thông cao đẳng Long Vân 181 tỉ đồng - Ảnh 1.

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    ẢNH: BÁ DUY

    Theo kế hoạch, trường dự kiến tuyển sinh khoảng 1.160 người học mỗi năm, trong đó khoảng 500 người ở trình độ cao đẳng và 660 người ở trình độ trung cấp, sơ cấp. Quy mô đào tạo thực tế phải đáp ứng các điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

    Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 181 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

    Tiến độ thực hiện dự kiến 60 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, chia thành 2 giai đoạn: 36 tháng đầu để hoàn thiện thủ tục, xây dựng và đưa các hạng mục đủ điều kiện vào hoạt động; 24 tháng tiếp theo để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

    Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu thực hiện dự án có sử dụng đất. Sở Tài chính Gia Lai chủ trì công bố quyết định và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

    UBND phường Quy Nhơn Tây thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm thực hiện các cam kết trong hồ sơ dự thầu và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

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