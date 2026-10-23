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    Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai mở chặng đường mới sau hợp nhất

    Văn Chiến
    Văn Chiến
    Ngày 23.10, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 353 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 người.

    Đại hội diễn ra tại phường Quy Nhơn, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau hợp nhất.

    Hiện hội có 598 hội viên, trong đó 193 người tham gia các hội chuyên ngành Trung ương, 207 đảng viên, 38 người dân tộc thiểu số và 153 hội viên nữ.

    Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai mở chặng đường mới sau hợp nhất- Ảnh 1.

    Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trao bằng khen và hoa tặng các văn nghệ sĩ

    ẢNH:VĂN CHIẾN

    Phát biểu khai mạc, NSƯT Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, cho biết việc hợp nhất tạo cơ hội để văn nghệ sĩ hai vùng đất Gia Lai và Bình Định hội tụ, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước và phát huy thế mạnh từng chuyên ngành.

    Thời gian qua, các chi hội Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Văn học, Sân khấu cùng nhiều chuyên ngành khác duy trì hoạt động sáng tác, tham gia các cuộc thi, triển lãm, liên hoan trong khu vực và cả nước, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật địa phương.

    Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai mở chặng đường mới sau hợp nhất- Ảnh 2.

    NSƯT Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, phát biểu khai mạc đại hội

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Trong nhiệm kỳ mới, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tập trung cải thiện điều kiện sáng tác, bồi dưỡng lực lượng trẻ, mở rộng giao lưu chuyên môn và nâng cao hiệu quả quảng bá tác phẩm. Văn nghệ sĩ được khuyến khích khai thác chất liệu từ đời sống, con người Gia Lai, phát huy sự giao thoa giữa văn hóa Tây nguyên và truyền thống vùng duyên hải miền Trung.

    Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai mở chặng đường mới sau hợp nhất- Ảnh 3.

    Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan (bên phải), nguyên Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

    ẢNH:VĂN CHIẾN

    Dịp này, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan, nguyên Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Tập thể Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nhận Cờ thi đua của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam vì thành tích xuất sắc năm 2025. Nhiều tập thể, cá nhân cũng được khen thưởng vì những đóng góp cho hoạt động văn học nghệ thuật.

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