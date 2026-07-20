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Văn hóa

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
Ngày 18.7 vừa qua, Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) TP.HCM lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã khai mạc, sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hợp nhất Hội VH-NT Bình Dương và Hội VH-NT Bà Rịa-Vũng Tàu "về chung một nhà" với TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh: "Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh Đề án phát triển công nghiệp văn hóa, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên cần nâng cao nhận thức về luật Sở hữu trí tuệ, hỗ trợ đắc lực để các tác phẩm tiếp cận thị trường, chuyển hóa tài nguyên sáng tạo thành các giá trị kinh tế và di sản văn hóa bền vững. Tiếp tục giới thiệu có chọn lọc những tác phẩm văn học, nghệ thuật nước ngoài đến đông đảo công chúng và chuyển ngữ giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của thành phố ra nước ngoài. Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố chuyên nghiệp, văn minh, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc".

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM- Ảnh 1.

Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu nhận nhiệm vụ

Ảnh: Quỳnh Trân

Đại hội tiến hành bầu ra Ban chấp hành mới gồm 18 thành viên; ông Phan Nguyễn Như Khuê được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT TP.HCM, các Phó chủ tịch gồm: NSND Trịnh Kim Chi, nhà điêu khắc Ngô Phước Chánh, họa sĩ Lê Văn Tuấn. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung giữ chức Trưởng ban kiểm tra Liên hiệp (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM- Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới ra mắt

Ảnh: Quỳnh Trân


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