Ba nàng hậu hội ngộ tại Tháp Đôi, quảng bá di sản Gia Lai

Ngày 17.10, tại di tích Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật "Phụ nữ Gia Lai - Rạng ngời cùng di sản", với sự tham gia của ba hoa hậu, á hậu. Chương trình hướng đến tôn vinh vẻ đẹp, vai trò của phụ nữ, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng.

Ba nàng hậu góp sức quảng bá di sản Gia Lai

Ba người đẹp tham gia chương trình gồm Nguyễn Thị Yến Nhi, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025; Emoura Phạm, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026, Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026; và Bùi Khánh Linh, Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Á hậu 3 Hoa hậu Liên lục địa 2024.

Ba người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi, Emoura Phạm và Bùi Khánh Linh tham gia chương trình nghệ thuật “Phụ nữ Gia Lai - Rạng ngời cùng di sản” tại di tích Tháp Đôi (Gia Lai) ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong không gian kiến trúc Chăm cổ kính của Tháp Đôi, ba nàng hậu xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống, tạo điểm nhấn cho chương trình. Hình ảnh những người đẹp trong tà áo dài giữa không gian di sản góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, đồng thời kết nối văn hóa truyền thống với đời sống đương đại.

Chia sẻ tại chương trình, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết đây là lần đầu tiên cô đến Quy Nhơn. Nàng hậu bày tỏ sự yêu mến vùng đất miền Trung và cho biết cảm thấy gần gũi, thân thuộc như đang trở về ngôi nhà thứ hai.

"Yến Nhi rất mong các bạn trẻ cũng như tất cả công dân Việt Nam ngày càng quảng bá, lan tỏa và tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa cho quê hương, đất nước", Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật “Phụ nữ Gia Lai - Rạng ngời cùng di sản”, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2026) ẢNH: VĂN CHIẾN

Sự góp mặt của các hoa hậu, á hậu được kỳ vọng giúp những giá trị văn hóa truyền thống tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Chương trình là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh di tích Tháp Đôi đến người dân và du khách.

Từ khí phách nữ tướng đến vẻ đẹp phụ nữ hiện đại

Bên cạnh sự góp mặt của ba nàng hậu, chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật gắn với lịch sử, văn hóa Gia Lai, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường trong lịch sử và năng động, tự tin trong cuộc sống hôm nay.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, cho biết phụ nữ Việt Nam đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, phát huy phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trong thời bình, phụ nữ tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh trên nhiều lĩnh vực, đồng thời vun đắp hạnh phúc gia đình.

Tinh thần ấy được thể hiện qua tiết mục đồng diễn dân vũ về nữ tướng Bùi Thị Xuân. Hình tượng nữ tướng Tây Sơn với tài võ nghệ, ý chí kiên cường và khí phách hiên ngang được tái hiện qua những động tác dân vũ giàu sức sống.

Tiết mục đồng diễn dân vũ “Nữ tướng Bùi Thị Xuân” tại chương trình nghệ thuật “Phụ nữ Gia Lai - Rạng ngời cùng di sản” ẢNH: VĂN CHIẾN

Võ sinh Gia Lai biểu diễn bài Song Phượng Kiếm tại Tháp Đôi ẢNH: VĂN CHIẾN

Võ sinh biểu diễn bài Thái Sơn Côn của võ cổ truyền Bình Định tại chương trình nghệ thuật “Phụ nữ Gia Lai - Rạng ngời cùng di sản" ẢNH: VĂN CHIẾN

Các bài võ cổ truyền Thái Sơn Côn và Song Phượng Kiếm tiếp tục mang đến những màn trình diễn giàu sức mạnh, tôn vinh nét đẹp khỏe khoắn, uyển chuyển của người phụ nữ đất võ Bình Định.

Chương trình còn có tiết mục độc tấu đàn tranh "Hơren lên rẫy", các màn dân vũ và nhiều tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2026), chương trình góp phần tôn vinh vai trò của phụ nữ, kết nối di sản với đời sống đương đại và quảng bá giá trị văn hóa của Tháp Đôi.