Nữ sinh ngoại thương và dàn người đẹp gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam

Trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh trải qua quá trình huấn luyện tại nhà chung, rèn luyện kỹ năng catwalk, trình diễn sân khấu, giao tiếp và ứng xử. Đây cũng là dịp để các ứng viên thể hiện cá tính, khả năng thích nghi và sự tiến bộ.

Sau các phần thi, 25 thí sinh được chọn đi tiếp trên hành trình chinh phục vương miện. Trong số này, Khánh Linh, Hồng Hạnh, Phương Nghi… thu hút sự chú ý nhờ sắc vóc và thành tích học tập.

Sắc vóc và thành tích của loạt ứng viên Hoa hậu Việt Nam

Lê Phương Nghi, sinh năm 2006, cao 1,71 m, hiện là sinh viên năm 2 ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường đại học Ngoại thương TP.HCM. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương, qua đó có thêm kinh nghiệm trình diễn và làm quen với sân khấu sắc đẹp Ảnh: BTC

Bên cạnh ngoại hình thanh lịch, Lê Phương Nghi sở hữu nền tảng học tập đáng chú ý với IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô tiếp tục cho thấy sự tự tin, chỉn chu và từng bước hoàn thiện kỹ năng qua các vòng thi để ghi tên vào top 25 Ảnh: BTC

Đinh Diệu Anh sinh năm 2003, cao 1,68 m, số đo ba vòng 81-60-90, là tân cử nhân Đại học Ngoại thương. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành tiếng Anh thương mại và loại giỏi chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, đồng thời sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11 Ảnh: BTC

Trước Hoa hậu Việt Nam 2026, Diệu Anh từng ghi dấu ấn tại Duyên dáng Ngoại thương 2023 với danh hiệu á khôi. Cô cũng từng là á quân TEDxFTUHanoi và có thành tích học sinh giỏi ngữ văn. Với nền tảng học vấn tốt cùng kinh nghiệm từ sân chơi sinh viên, Diệu Anh là một trong những gương mặt có màu sắc riêng trong top 25 Ảnh: BTC

Trần Xuân Khánh Linh gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 83-59-92, năm nay 20 tuổi. Bên cạnh lợi thế về sắc vóc, nữ ứng viên còn sở hữu thành tích đáng ngưỡng mộ khi từng là thủ khoa khóa 2024 của APU International School Ảnh: BTC

Trưởng thành trong môi trường giáo dục quốc tế, cô có nền tảng tiếng Anh tốt và từng nhận tổng giá trị học bổng gần 530.000 USD từ nhiều trường đại học tại Mỹ. Hiện tại, Khánh Linh theo học ngành truyền thông chuyên nghiệp, có nhiều tài lẻ như ca hát, chơi piano… Ảnh: BTC

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Vũ Hồng Hạnh từng giành Á hậu Sinh viên Việt Nam. Việc thử sức ở cuộc thi trước đó giúp cô có kinh nghiệm nhất định về trình diễn, phong thái tự tin trước ống kính Ảnh: BTC

Việc tiếp tục góp mặt trong Top 25 mở ra cơ hội để Hồng Hạnh phát huy kinh nghiệm sẵn có, đồng thời cho thấy thêm màu sắc cá nhân khi cuộc đua bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn. Ứng viên đến từ Phú Thọ sở hữu chiều cao 1,68 m, số đo ba vòng 76-59-90 Ảnh: BTC

Phạm Vân Hà sinh năm 2008, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù còn khá trẻ, cô đã sở hữu thành tích học tập đáng chú ý khi từng đạt học sinh giỏi cấp thành phố môn sinh học và giải khuyến khích Olympic hóa học Ảnh: BTC