Lộ diện top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 vào vòng chung kết

Tối 10.10, đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại quảng trường biển thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP.Hải Phòng), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.



Các thí sinh trong phần thi trình diễn áo tắm ẢNH: T.P

Từ 53 thí sinh tham dự đêm chung khảo, ban giám khảo đã lựa chọn 25 gương mặt xuất sắc bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong đêm thi, các thí sinh lần lượt trình diễn trang phục áo dài và áo tắm. Sau hai phần thi, ban giám khảo công bố top 32, đồng nghĩa với việc 21 thí sinh phải dừng bước trước phần trình diễn trang phục dạ hội.

Sau phần thi dạ hội, 25 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết. Trong đó, 24 gương mặt do ban giám khảo quyết định dựa trên kết quả thể hiện trong đêm chung khảo và quá trình tham gia cuộc thi. Một suất còn lại dành cho thí sinh có số lượt bình chọn hợp lệ cao nhất trên cổng bình chọn chính thức.

Các cô gái lộng lẫy trong trang phục áo dài dạ hội ẢNH: T.P

Danh sách top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm: Vũ Hồng Hạnh, Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Gouband Lisa, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Phạm Vân Hà, Đinh Hoàng Gia Linh, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Hoàng Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Kim Châu, Vũ Thị Khánh Vi, Nguyễn Thái Anh Thư, Tạ Thị Hoa, Trịnh Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Minh Phương, Bùi Mai Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Thị Thúy Linh và Mai Thị Yến Nhi.

Trước đêm chung khảo tại Hải Phòng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trải qua hành trình với chủ đề "Miền Hương Sắc", tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, lịch sử và cộng đồng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang và Quảng Ninh.

Đáng chú ý, trong hành trình này, các thí sinh đã tham gia các hoạt động hỗ trợ khoảng 1.500 trẻ em vùng cao tại Lai Châu và Tuyên Quang. Bên cạnh đó, các thí sinh được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy phản biện, thể lực và khả năng trình diễn trước ống kính.

Ban giám khảo, ban cố vấn cuộc thi năm nay có sự tham gia của nhà báo Lê Xuân Sơn, NSƯT Đặng Thái Huyền, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Sau đêm chung khảo tại TP.Hải Phòng, top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc để tranh vương miện hoa hậu và các danh hiệu của cuộc thi.