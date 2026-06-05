‘Biểu tượng gợi cảm’ Sharon Stone tiết lộ lý do đổ vỡ hôn nhân

Theo Daily Mail ngày 4.6, trong chương trình The Person Who Believed in Me của đài CBS, nữ diễn viên Sharon Stone trải lòng về ký ức đau buồn khi bước ngoặt dẫn đến việc kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm (1998 - 2004) giữa cô và nhà báo điều tra nổi tiếng Phil Bronstein.

Sharon Stone nhớ lại, vào đầu những năm 2000, cô bất ngờ phát hiện bản thân bị u ngực, trong đó có một khối u phát triển rất nhanh, lớn hơn cả bầu ngực trái. Đội ngũ y tế cảnh báo cô có nguy cơ mắc ung thư rất cao khi khối u đã lan rộng, đồng thời khuyên nữ minh tinh nên phẫu thuật cắt bỏ cả hai vú để bảo toàn mạng sống. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Sharon Stone đã dứt khoát chọn phương án an toàn nhất: "Tôi quyết định sẽ cắt bỏ hai bên vì không muốn đùa giỡn với tính mạng".

Tuy nhiên, phản ứng của Phil Bronstein trước quyết định sinh tử của vợ đã đẩy mối quan hệ của cả hai xuống vực thẳm. Thay vì đồng hành và an ủi, nam nhà báo tỏ ra vô cùng tức giận vì vợ sẽ mất đi vòng 1. "Chồng tôi nói: 'Chuyện này thật nực cười', rồi đứng dậy và rời khỏi phòng", Sharon Stone chia sẻ.

Quyết định phẫu thuật cắt bỏ vú để phòng ngừa ung thư của Sharon Stone vấp phải sự phản đối tàn nhẫn từ người bạn đời ẢNH: AFP/AP

Sự ích kỷ của chồng tệ bạc đến mức bác sĩ điều trị phải lên tiếng: "Nếu tôi có nhiều bệnh nhân dũng cảm như cô ấy, ngày nay đã có nhiều phụ nữ còn sống hơn. Anh cần phải ngồi xuống". Cuộc đối đầu tàn nhẫn đó đã "bóp chết" tình cảm của nữ diễn viên. Cô khẳng định: "Đó là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân. Mọi chuyện đã kết thúc ngay trong phòng bệnh. Anh ấy nghĩ tôi lố bịch, ngốc nghếch chỉ vì tôi tự đưa ra quyết định bảo vệ mạng sống của chính mình". Cặp đôi chính thức ly dị vào năm 2004 với lý do có nhiều khác biệt không thể hòa giải.

Sharon Stone: 'Tôi không muốn bạo lực trở thành di sản cuộc đời mình'

Bên cạnh đó, sao phim Basic Instinct tiết lộ thêm một sự thật sau khi tỉnh dậy từ ca phẫu thuật, cô phát hiện bác sĩ đã tự ý nâng kích thước vòng 1 của cô lên hẳn một cỡ áo ngực mà không hề có sự đồng ý của bệnh nhân. Khi cô chất vấn, vị bác sĩ này chỉ thản nhiên trả lời trên tờ The Times: "Vòng 1 lớn hơn sẽ hợp với cơ thể của cô hơn".

Chịu nhiều tổn thương cả thể chất và tinh thần, sức khỏe của ngôi sao Total Recall liên tục bị tàn phá. Năm 2001, cô từng trải qua cơn đột quỵ và xuất huyết não nghiêm trọng, rơi vào tình trạng nguy kịch khi các bác sĩ tiên lượng chỉ có 1% cơ hội sống sót. Trong cuốn tự truyện The Beauty Of Living Twice (Vẻ đẹp của việc sống hai lần) xuất bản năm 2021, Sharon Stone chia sẻ cô đã phải mất nhiều năm ròng rã để học lại những điều cơ bản nhất là đi lại và nói chuyện như một người bình thường.

Cũng trong buổi trò chuyện với podcast The Person Who Believed in Me, nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar đã dũng cảm công khai việc bản thân từng là nạn nhân của một vụ hành hung tàn khốc xảy ra cách đây một thập niên.



Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của một ngôi sao lớn là chuỗi bi kịch gia đình và những lần chịu đựng bạo lực thể xác dai dẳng ẢNH: AP

Sharon Stone cho biết cô bị một kẻ tấn công lén lút đánh mạnh từ phía sau. Cú đánh hiểm ác khiến cô bất tỉnh nhân sự tại chỗ. "Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên sàn nhà. Hai chiếc ghế sofa bị lật nghiêng, bàn cà phê và mọi đồ đạc vương vãi lung tung. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra", cô nhớ lại.

Mãi đến 10 năm sau, khi đến một phòng khám chuyên khoa để điều trị chứng đau nhức dữ dội ở vùng cổ và vai, sự thật về vụ tấn công năm xưa mới được phơi bày. Sau khi tiến hành chụp X-quang toàn diện, bác sĩ kinh hãi thông báo lồng ngực của cô đã bị gãy nát từ lâu và tự liền lại thành sẹo. "Bác sĩ nói rõ ràng tôi đã bị tấn công và đó là một tội ác nghiêm trọng", nữ minh tinh nghẹn ngào.

Nữ minh tinh quyết định không tố kẻ bạo hành vì không muốn biến những mảng tối cuộc đời thành di sản của bản thân ẢNH: AP

Dù biết danh tính kẻ thủ ác và có đủ bằng chứng gián tiếp để buộc tội, Sharon Stone quyết định không theo đuổi vụ kiện tụng ra tòa vì vụ việc đã trôi qua quá lâu. Đồng thời với tư cách là người của công chúng, cô "không muốn bạo lực trở thành di sản cuộc đời mình". Khi được phóng viên chất vấn liệu đây có phải là một vụ bạo lực gia đình hay không, nữ diễn viên từ chối trả lời vì lý do pháp lý.

Bên cạnh đó, Sharon Stone cũng thẳng thắn nhắc đến người cha quá cố Joseph Stone. Cô từng bị cha bạo hành nghiêm trọng, thường xuyên bị đánh đòn bằng thắt lưng và ném xuống cầu thang khi còn nhỏ. Cho đến năm 14 tuổi, cô dũng cảm đứng lên chống lại người cha bạo lực để bảo vệ bản thân. Hành động phản kháng mạnh mẽ của cô đã khiến ông thức tỉnh, bật khóc và từ bỏ hoàn toàn thói vũ phu, giúp hai cha con trở nên thân thiết, thấu hiểu nhau hơn trong những năm tháng sau này.