Biểu tượng kiến trúc... lạ ở Nha Trang: Chủ đầu tư dự án giải thích ý nghĩa

Được biết 2 biểu tượng mà nhiều người dân thắc mắc những ngày qua trên nằm trong dự án trồng cây xanh dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp với mục đích phục vụ phát triển dân sinh và du lịch, tạo mảng xanh để nâng cao chất lượng không khí, giải quyết việc giữ ổn định nền đất dự trữ bằng phương pháp phủ xanh bề mặt tự nhiên, tạo điểm nhấn và kết hợp quảng cáo dọc tuyến đường.

Trong đó, 2 điểm đầu cuối tuyến bố trí điểm nhấn với các biểu tượng đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 85 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh Khánh Hòa.

Giải đáp những thắc mắc của người dân về 2 biểu tượng kiến trúc trên tuyến đường này, ông Quách Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án), cho biết kiến trúc biểu tượng đầu tuyến (nằm tại xã Diên Toàn, H.Diên Khánh) lấy ý tưởng từ chữ cái đầu W trong cụm "Welcome to Nha Trang - Chào mừng đến với Nha Trang" có ý nghĩa như một lời chào đón tới tất cả mọi người khi tới TP.Nha Trang.

Biểu tượng được sử dụng tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương, là màu của bầu trời và biển. Vật liệu chính là cốt thép mạ kẽm, đế được làm bằng đá granite nguyên khối màu trắng đen.

Biểu tượng ở phần cuối tuyến (gần cầu Quán Trường, TP.Nha Trang) được lấy ý tưởng từ những cành cây vươn lên, gợi nhắc hình ảnh người Nha Trang vươn lên phát triển không ngừng từ sau chiến tranh, kết hợp thành một ngôi sao 5 cánh, biểu tượng ngôi sao chiến thắng - hình tượng có nhiều ý nghĩa và gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo ông Sơn, 2 biểu tượng kiến trúc này do Công ty cổ phần tư vấn T27 (Nha Trang) thiết kế, có vốn đầu tư hơn 3 tỉ đồng và đã được các cơ quan liên quan cùng Hội kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa thẩm định.





Ngoài ra, thông báo kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa vào năm 2021 về dự án cũng thống nhất chọn phương án do đơn vị tư vấn đề xuất ở đầu tuyến với ý tưởng "TP.Nha Trang kính chào quý khách" (Welcome to Nha Trang) và nghiên cứu phần dưới chân biểu tượng có bố trí tiểu cảnh đẹp.

Điểm cuối tuyến là ngôi sao chiến thắng và "TP.Nha Trang hẹn gặp lại" (See you again); bố trí hệ thống chiếu sáng, trang trí phù hợp tại điểm đầu tuyến và cuối tuyến.

"Bây giờ công trình chưa hoàn thiện nên nhìn vào mỗi người một ý, có người nói xấu chỗ nọ, xấu chỗ kia, thậm chí có nhiều bình luận phản cảm thì mình cũng rất thông cảm nhưng họ không hình dung được tương lai sẽ đẹp như thế nào. Giai đoạn trước mắt thì người dân đi qua chỉ nhìn thấy một góc độ nào đó thôi, với một phần công trình dựng lên thì chưa thể nào đẹp hết được, khi nào xong sẽ có nhiều điểm trang trí và hàng chữ, cây nhỏ tạo cảnh quan thì khi đó mới thấy hết được", ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng thông tin, dự án dự kiến đến tháng 5.2023 sẽ hoàn thành, tuy nhiên theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành cơ bản vào trước Tết Nguyên đán 2023 để đảm bảo mỹ quan đô thị.