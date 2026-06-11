Biểu tượng mặt trăng trên iPhone báo hiệu điều gì?

Theo BGR, nhiều người dùng iPhone lâu năm có thể đã quen thuộc với biểu tượng hình trăng lưỡi liềm xuất hiện trên thanh trạng thái của thiết bị, đặc biệt khi sử dụng chế độ Không làm phiền hoặc chế độ Tập trung. Tuy nhiên, những người mới mua iPhone có thể cảm thấy bất ngờ khi thấy biểu tượng này lần đầu tiên. Theo Apple, đây là biểu tượng Không làm phiền - tính năng đã được giới thiệu lần đầu vào năm 2012 với iOS 6.

Người dùng nên chú ý khi biểu tượng trăng lưỡi liềm xuất hiện nếu không muốn mất thông báo ẢNH: K. VĂN

Gần một thập kỷ sau, iOS 15 đã ra mắt các chế độ Tập trung, bao gồm cả chế độ Không làm phiền ban đầu, với biểu tượng hình trăng lưỡi liềm tiếp tục được sử dụng. Biểu tượng này cũng xuất hiện trong Trung tâm điều khiển để người dùng dễ dàng truy cập.

Vai trò của chế độ Không làm phiền trên iPhone

Trước khi có các chế độ mới, cách đơn giản nhất để tắt tiếng iPhone là sử dụng nút Tắt tiếng, nhưng iPhone vẫn có thể rung khi có thông báo. Chế độ Không làm phiền cho phép người dùng tắt hoàn toàn âm thanh, chỉ nhận cuộc gọi và thông báo từ những số liên lạc được chỉ định. Đây là một tính năng hữu ích, đặc biệt vào ban đêm nhằm giúp người dùng tránh bị làm phiền bởi các thông báo không quan trọng.

Vào năm 2021, Apple đã nâng cấp chế độ Không làm phiền, cho phép người dùng tùy chỉnh các chế độ cho hoạt động cụ thể như làm việc, ngủ hay du lịch. Các chế độ Tập trung này cho phép người dùng quyết định thông báo nào được hiển thị và ứng dụng nào có thể gửi cảnh báo khi chế độ được bật. Các phiên bản iOS 16 và iOS 18 tiếp tục cải thiện trải nghiệm này, cho phép người dùng ghép hình nền với chế độ Tập trung và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù Apple chưa giải thích lý do chọn biểu tượng hình trăng lưỡi liềm, nhưng nó phù hợp với chức năng ban đầu của chế độ Không làm phiền - vốn được thiết kế để sử dụng vào ban đêm. Đặc biệt, người dùng có thể bật chế độ này bất cứ lúc nào trong ngày để tránh bị làm phiền.

Liệu có thể thay đổi biểu tượng trăng lưỡi liềm?

Hiện tại, người dùng không thể thay đổi biểu tượng trăng lưỡi liềm, nhưng có thể tùy chỉnh các chế độ Tập trung khác với màu sắc và biểu tượng riêng. Khi một chế độ Tập trung khác được bật, biểu tượng hình trăng lưỡi liềm sẽ được thay thế bằng biểu tượng của chế độ đó.

Apple đã nâng cấp chế độ Không làm phiền vào năm 2021 khi giới thiệu iOS 15 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các chế độ Tập trung rất dễ sử dụng và có thể được kích hoạt từ Trung tâm điều khiển hoặc nút Tác vụ trên các iPhone đời mới. Người dùng cũng có thể thiết lập lịch trình cho các chế độ này trong ứng dụng Cài đặt, giúp tự động bật và tắt theo thời gian hoặc địa điểm.

Đặc biệt, iOS 18 đã giới thiệu chế độ Tập trung Giảm gián đoạn, sử dụng AI để xác định thông báo nào cần chú ý. Chế độ này có biểu tượng riêng và không thể tùy chỉnh. Ngoài ra, người dùng có thể ghép các chế độ Tập trung với các hình nền khác nhau, cho phép kích hoạt chế độ ngay từ Màn hình khóa.

Với những tính năng này, Apple không chỉ giúp quản lý thông báo hiệu quả hơn mà còn tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo cho từng người dùng iPhone.