Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple chặn hạ cấp về iOS 18 đối với người dùng 'lỡ' lên iOS 26

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/09/2025 13:03 GMT+7

Người dùng iOS 26 không thể hạ cấp khi gặp sự cố vì Apple đã khóa sign iOS 18.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi phát hành iOS 26, Apple đã chính thức khóa sign iOS 18.6.2, chấm dứt khả năng người dùng có thể quay trở lại phiên bản hệ điều hành cũ. Nếu bạn đã nâng cấp và đang gặp lỗi, đây là những điều bạn cần biết.

Apple chính thức chặn hoàn toàn 'lối về' iOS 18

Theo thông lệ, Apple thường duy trì một 'đường lui' khoảng vài tuần để cho phép người dùng hạ cấp về phiên bản iOS cũ hơn sau khi một bản cập nhật lớn được tung ra. Tuy nhiên, lần này 'con đường' đó đã đóng lại nhanh hơn dự kiến. Kể từ ngày 24.9, bất kỳ ai đang sử dụng iOS 26 trên các thiết bị từ iPhone 11 đến iPhone 16 Pro Max sẽ không còn cách nào để quay lại với iOS 18.

Apple chặn hạ cấp về iOS 18 đối với người dùng 'lỡ' lên iOS 26 - Ảnh 1.

Apple đã khóa sign phiên bản iOS 18.6.2, không thể hạ cấp iOS 26

ẢNH: PHONG ĐỖ

Động thái này của Apple nhằm đảm bảo người dùng luôn ở trên phiên bản phần mềm mới nhất, an toàn và bảo mật nhất. Dù vậy, nó cũng đồng nghĩa với việc những ai đang phải đối mặt với các vấn đề như hao pin, nóng máy hoặc các lỗi vặt trên iOS 26 sẽ bị kẹt lại. Lựa chọn duy nhất của họ bây giờ là chờ đợi một bản vá lỗi (như iOS 26.0.1) từ Apple, hoặc mạo hiểm cài đặt phiên bản iOS 26.1 beta vốn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.

Một yếu tố quan trọng mà người dùng cần đặc biệt lưu ý là sự tương thích với Apple Watch. Nếu bạn đã cập nhật đồng hồ của mình lên watchOS 26, nó sẽ yêu cầu iPhone phải chạy iOS 26 để có thể kết nối. Apple cũng không cho phép người dùng hạ cấp watchOS.

Điều này tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan ngay cả khi có thể hạ cấp iPhone về iOS 18, chiếc Apple Watch của bạn cũng sẽ trở nên vô dụng. Đây là một sự ràng buộc chặt chẽ trong hệ sinh thái của Apple mà người dùng cần cân nhắc kỹ trước mỗi lần nâng lên bản cập nhật lớn.

Dù Apple có phát hành một phiên bản iOS 18.7 mới dành cho các thiết bị cũ hơn, nhưng file cài đặt (IPSW) lại không khả dụng cho những ai đã lên iOS 26. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại, cánh cửa quay về iOS 18 đã thực sự khép lại.

