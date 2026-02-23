Billiards: Hoàng Sao đánh bại cựu số 1 thế giới, vô địch trên đất Mỹ

Phong độ ổn định của Hoàng Sao

Sau 5 ngày thi đấu với cường độ cao, Dương Quốc Hoàng đã chứng minh được đẳng cấp và bản lĩnh. Cơ thủ Việt Nam đã thể hiện phong độ ổn định đáng nể, vượt qua nhiều tay cơ xuất sắc nhất thế giới quy tụ tại Florida (Mỹ).

Trận chung kết diễn ra giữa Dương Quốc Hoàng và cựu số 1 thế giới Francisco Sanchez Ruiz đã cống hiến cho khán giả những đường bi đẳng cấp. Quốc Hoàng nhập cuộc chủ động, nhanh chóng vươn lên dẫn trước và tạo cách biệt về tỷ số. Chung cuộc, cơ thủ Việt Nam giành chức vô địch khi thắng 7-4 trước ngôi sao của billiards pool Tây Ban Nha.

Hoàng Sao là cơ thủ châu Á đầu tiên vô địch giải đấu này ẢNH: WNT

Chức vô địch Premier League Pool 2026 không chỉ mang về khoản tiền thưởng 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) mà còn giúp Dương Quốc Hoàng đi vào lịch sử với tư cách là cơ thủ châu Á đầu tiên lên ngôi tại đấu trường khắc nghiệt này. Dù đây là giải đấu không tính điểm trên bảng xếp hạng WNT, nhưng giá trị và sức nặng của chiếc cúp vô địch là điều không thể bàn cãi.