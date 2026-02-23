Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Hoàng Sao đánh bại cựu số 1 thế giới, vô địch trên đất Mỹ

Thu Bồn
Thu Bồn
23/02/2026 12:00 GMT+7

Đánh bại Francisco Sanchez Ruiz trong trận chung kết tại Mỹ, Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao) chính thức trở thành cơ thủ châu Á đầu tiên vô địch Premier League Pool, mang về giải thưởng lớn.

Phong độ ổn định của Hoàng Sao

Sau 5 ngày thi đấu với cường độ cao, Dương Quốc Hoàng đã chứng minh được đẳng cấp và bản lĩnh. Cơ thủ Việt Nam đã thể hiện phong độ ổn định đáng nể, vượt qua nhiều tay cơ xuất sắc nhất thế giới quy tụ tại Florida (Mỹ).

Trận chung kết diễn ra giữa Dương Quốc Hoàng và cựu số 1 thế giới Francisco Sanchez Ruiz đã cống hiến cho khán giả những đường bi đẳng cấp. Quốc Hoàng nhập cuộc chủ động, nhanh chóng vươn lên dẫn trước và tạo cách biệt về tỷ số. Chung cuộc, cơ thủ Việt Nam giành chức vô địch khi thắng 7-4 trước ngôi sao của billiards pool Tây Ban Nha.

Billiards: Hoàng Sao đánh bại cựu số 1 thế giới, vô địch trên đất Mỹ- Ảnh 1.

Hoàng Sao là cơ thủ châu Á đầu tiên vô địch giải đấu này

ẢNH: WNT

Chức vô địch Premier League Pool 2026 không chỉ mang về khoản tiền thưởng 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) mà còn giúp Dương Quốc Hoàng đi vào lịch sử với tư cách là cơ thủ châu Á đầu tiên lên ngôi tại đấu trường khắc nghiệt này. Dù đây là giải đấu không tính điểm trên bảng xếp hạng WNT, nhưng giá trị và sức nặng của chiếc cúp vô địch là điều không thể bàn cãi.

Tin liên quan

Trần Quyết Chiến bứt phá mạnh mẽ trong năm Bính Ngọ, cơ hội kiếm thưởng tiền tỉ nếu…

Trần Quyết Chiến bứt phá mạnh mẽ trong năm Bính Ngọ, cơ hội kiếm thưởng tiền tỉ nếu…

Năm Bính Ngọ mở ra với Trần Quyết Chiến cùng kỳ vọng bứt phá mãnh liệt, hướng tới việc hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu cao quý và khẳng định đẳng cấp của cơ thủ số một Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trần Quyết Chiến cùng đồng đội tìm lại chức vô địch thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Billiards hoàng sao Dương Quốc Hoàng Pool
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận