Trần Quyết Chiến bứt phá mạnh mẽ trong năm Bính Ngọ, cơ hội kiếm thưởng tiền tỉ nếu…

Nhìn lại năm 2025 vừa qua, người hâm mộ có chút tiếc nuối khi Trần Quyết Chiến chưa thể chạm tay vào những ngôi vương danh giá nhất thuộc hệ thống tính điểm chính thức của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Dù vậy, tay cơ gốc Hà Tĩnh vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét bằng một danh hiệu đầy giá trị vào thời điểm cuối năm khi đăng quang tại giải mời trên đất Pháp, mang về khoản tiền thưởng lên tới 30.000 euro. Đây được xem là cú hích tinh thần quan trọng và là sự an ủi xứng đáng, giúp anh duy trì sự hưng phấn trước khi bước vào một hành trình mới đầy cam go trong năm 2026.



Trần Quyết Chiến sát cánh cùng đồng đội mới

Khởi đầu cho lịch trình thi đấu trong năm mới Bính Ngọ, Trần Quyết Chiến sẽ cùng người đồng đội mới Nguyễn Trần Thanh Tự lên đường sang Đức tham dự giải vô địch đồng đội thế giới, từ ngày 26.2 đến 1.3. Sau khi lỡ hẹn với ngôi cao nhất ở mùa giải trước, sự kết hợp giữa bản lĩnh dày dạn của Quyết Chiến và sự bền bỉ của Thanh Tự đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ khán giả nhà với mục tiêu giành lại chức vô địch từng giành được vào năm 2024.

Trần Quyết Chiến hiện nắm giữ 4 chức vô địch World Cup billiards ẢNH: UMB

Đây cũng là bước chạy đà quan trọng để anh hướng tới mục tiêu quan trọng là chức vô địch thế giới cá nhân (World Championship), mảnh ghép còn thiếu để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu lẫy lừng trong sự nghiệp của mình. World Championship 2026 diễn ra tại Pháp, từ ngày 23 đến 27.9.

Bên cạnh mục tiêu chinh phục đỉnh cao cá nhân, lịch trình của cơ thủ số một Việt Nam còn vô cùng bận rộn với 7 chặng World Cup được tổ chức tại nhiều quốc gia. Lần lượt, Trần Quyết Chiến sẽ tranh tài tại World Cup billiards Bogota - Colombia (ngày 6 đến 12.4), TP.HCM (ngày 18 đến 24.5), Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 8 đến 14.6), Porto - Bồ Đào Nha (ngày 12 đến 18.7), Antwerp - Bỉ (ngày 31.8 đến 6.9), Hàn Quốc (ngày 2 đến 8.11), Ai Cập (ngày 6 đến 12.12).

Chưa dừng lại ở đó khi Trần Quyết Chiến còn chinh chiến tại hệ thống giải World Masters mới mẻ, nơi quy tụ những tay cơ tinh hoa nhất thế giới tranh tài ở những chặng đấu có mức tiền thưởng cực kỳ hấp dẫn. Đây là đấu trường đòi hỏi sự ổn định đẳng cấp cao để khẳng định giá trị thương hiệu cá nhân. Tương tự như Blois 3-Cushion Challenge hay thể thức survival (4 người đánh trên 1 bàn) trước đây, World Masters là hệ thống giải đấu không tính điểm xếp hạng, nhưng hứa hẹn rất hấp dẫn với cơ cấu tiền thưởng lớn. Theo đó, tổng quỹ thưởng cho mỗi chặng đấu World Masters khoảng 266.000 USD. Trong đó, nhà vô địch mỗi chặng sẽ nhận 50.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng). Đây là con số cao kỷ lục của một giải đấu thuộc sự quản lý trực tiếp của UMB.

Hy vọng rằng trong năm 2026, Trần Quyết Chiến sẽ như những chú tuấn mã dũng mãnh, tăng tốc mạnh mẽ trên mọi hành trình để đưa billiards Việt Nam vươn tới những cột mốc huy hoàng mới.