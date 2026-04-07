Billiards: Thiên tài Caudron thăng tiến thần tốc, vẫn khao khát chức vô địch World Cup

Vào tốp 8 cơ thủ mạnh nhất billiards thế giới

Theo bảng xếp hạng mới nhất của UMB (phiên bản chỉ tính điểm các chặng đấu World Cup và World Championship), Frederic Caudron đứng ở vị trí thứ 8 thế giới với 263 điểm. Đây là một cột mốc cực kỳ quan trọng, bởi việc lọt vào tốp 8 đồng nghĩa với việc Caudron sẽ thuộc nhóm hạt giống số 1 khi phân chia bảng tại các chặng đấu World Cup billiards carom 3 băng.

Nhìn lại hành trình của Caudron, giới mộ điệu phải ngả mũ trước sự thăng tiến thần tốc này. Rời PBA để trở lại "mái nhà xưa" từ tháng 5.2024 với vị trí nằm ngoài tốp 3.000, cơ thủ có biệt danh "thiên tài" đã liên tục cày ải từ các vòng loại thấp nhất để tích lũy từng điểm số. Giờ đây, ông đã chính thức trở lại nhóm tinh hoa nhất của billiards carom 3 băng toàn cầu, thuộc hệ thống UMB.

Caudron rời PBA để trở lại UMB từ tháng 5.2024 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong hơn một năm qua, dấu ấn đậm nét nhất của Caudron chính là chức vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Trong trận chung kết nghẹt thở, ông đã đánh bại người đồng hương Eddy Merckx để lần thứ 4 đăng quang giải đấu danh giá nhất của UMB.

Đi tìm danh hiệu vô địch World Cup billiards đầu tiên kể từ khi trở lại UMB

Tuy nhiên, có một sự thật khá thú vị là dù đã vô địch World Championship, nhưng Caudron vẫn chưa thể lên ngôi tại bất kỳ chặng đấu World Cup nào kể từ khi quay lại UMB. Kể từ tháng 5.2024 đến nay, tay cơ sinh năm 1968 đã tham dự không dưới 10 chặng đấu World Cup. Thành tích tốt nhất của Caudron tại các chặng đấu World Cup trong thời gian qua là vị trí á quân World Cup billiards Veghel – Hà Lan vào tháng 10.2024. Người đã cản bước Caudron đoạt chức vô địch World Cup Veghel 2024 chính là cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến.

Caudron được đặc cách xuất hiện ở vòng đấu chính World Cup billiards Bogota 2026 ẢNH: CMH

Với vị trí thứ 8 thế giới hiện tại, Frederic Caudron được vào thẳng vòng chung kết 32 cơ thủ, thuộc nhóm hạt giống số 1 nên sẽ tránh được nhiều đối thủ cực mạnh. Tại chặng đấu World Cup billiards đang diễn ra ở Bogota – Colombia, cơ thủ người Bỉ nằm ở vị trí đầu tiên tại bảng H của vòng đấu chính. Đối thủ đầu tiên được xác định của Caudron là Martin Horn (Đức).

Trước khi rời UMB để sang PBA, Frederic Caudron cũng nằm trong nhóm cơ thủ giữ kỷ lục về số chức vô địch World Cup billiards với 21 lần đăng quang. Vào lúc này, cơ thủ người Bỉ vẫn đang nỗ lực đi tìm chức vô địch thứ 22 trong sự nghiệp, nhưng là đầu tiên kể từ khi trở lại UMB. World Cup billiards Bogota 2026 là cơ hội cho lão tướng sinh năm 1968 thực hiện hóa điều này.