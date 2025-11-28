Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số: Đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

Lâm Viên
Lâm Viên
28/11/2025 11:57 GMT+7

Lễ mít tinh Tháng hành động vì bình đẳng giới kêu gọi đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, nhấn mạnh nâng cao nhận thức và kỹ năng trên không gian mạng.

Ngày 28.11, tại quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số".

Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Khoảng 600 phụ nữ, sinh viên, học sinh ở Lâm Đồng tham gia mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025

ẢNH: LÂM VIÊN

Tham dự lễ mít tinh có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan của Liên Hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWomen) tại Việt Nam.

Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo Vụ Công tác Thanh niên và bình đẳng giới, Bộ Nội vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và khoảng 600 phụ nữ, sinh viên, học sinh tỉnh Lâm Đồng...

Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kêu gọi sự chung tay của các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại lễ mít tinh, bà Nguyễn Thị Minh Hương kêu gọi sự chung tay của các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục đồng hành trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số. Bà Hương nhấn mạnh cần lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp tích cực về giải pháp an toàn trên không gian mạng.

Bà Hương cũng khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái chủ động học tập, làm chủ công nghệ, sử dụng công nghệ an toàn và coi đây là bệ phóng cho sự phát triển của bản thân, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của xã hội.

Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số - Ảnh 3.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UNWomen, đề xuất 3 giải pháp giúp Việt Nam xây dựng một tương lai số an toàn

ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm xây dựng một tương lai số an toàn và bao trùm hơn cho phụ nữ và trẻ em gái. Theo bà, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan; tăng cường hiểu biết, kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái; đồng thời thúc đẩy nỗ lực chung của toàn xã hội trong việc xóa bỏ các định kiến giới.

Tại buổi lễ, đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng các tổ chức quốc tế đã thảo luận về thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số.

Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số - Ảnh 4.

Không gian tranh vẽ, hình ảnh mang thông điệp bình đẳng giới

ẢNH: LÂM VIÊN

Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số - Ảnh 5.

Phụ nữ nước ngoài tham quan triển lãm tranh vẽ về bình đẳng giới

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra, nhiều hoạt động bên lề cũng diễn ra, như triển lãm sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới do Hội Liên hiệp Phụ nữ một số tỉnh, thành và Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thực hiện; trưng bày không gian trải nghiệm làm đồ thủ công, tranh vẽ, hình ảnh mang thông điệp bình đẳng giới; hoạt động xếp hình biểu tượng Tháng hành động và diễu hành đường phố… Tất cả góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bình đẳng giới và đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số.

Tin liên quan

TCP Việt Nam đồng hành cùng thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

TCP Việt Nam đồng hành cùng thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

Chương trình 'Tỏa sáng Nghị lực Việt' 2025 tiếp nối những hoạt động ý nghĩa từ các năm trước, tiếp tục đồng hành cùng thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số, tạo môi trường để những ý tưởng táo bạo được hiện thực hóa.

Khám phá thêm chủ đề

bình đăng giới Lâm Đồng An toàn cho phụ nữ và trẻ em UNWomen phụ nữ kỷ nguyên số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận