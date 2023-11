Bình Định: Ám ảnh tai nạn giao thông ở đoạn quốc lộ 1A cũ

QL1A cũ dài 9 km, chạy qua 5 phường: Nhơn Hòa, Bình Định, Nhơn Hưng, Đập Đá và Nhơn Thành thuộc TX.An Nhơn (Bình Định). Những tháng gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ này diễn biến rất phức tạp, là nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông.

Điểm giao nhau giữa QL1A cũ và QL1A mới, đoạn qua TX.An Nhơn MINH LÊ

Theo cơ quan chức năng, tình trạng gia tăng đột biến tai nạn giao thông trên tuyến QL1A cũ, đoạn qua TX.An Nhơn, bắt đầu khi tuyến đường tránh QL1A qua TX.An Nhơn được cải tạo, nâng cấp vào cuối năm 2022.

Từ thời điểm đó, để thuận tiện cho việc thi công, ngành chức năng phân luồng giao thông trên tuyến đường tránh chỉ một chiều, chiều ngược lại đi theo QL1A cũ. Mặt khác, tại bùng binh giữa QL1A cũ và đường tránh QL1A mới trên địa bàn P.Nhơn Thành lại không có biển báo giao nhau, cũng không có biển báo hạn chế tốc độ, nên xảy ra nhiều vụ xe né tránh nhau do thiếu quan sát, dẫn đến tai nạn.

Bên cạnh đó, tại đoạn cầu Chùa và phía trong công viên Bả Canh nằm trên tuyến QL1A cũ, không có hệ thống thoát nước nên cứ mưa là ngập, các xe tải chạy qua tạt nước vào nhà dân bên đường, còn những người điều khiển xe máy bị nước cuốn té rất nguy hiểm.

Xe dày đặc chạy qua QL1A cũ MINH LÊ

Thống kê của Công an TX.An Nhơn cho biết, từ cuối năm 2022 đến nay, trên đoạn QL1A cũ qua TX.An Nhơn, đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm tốc độ, thiếu chú ý quan sát và đi không đúng phần đường quy định.

Theo lãnh đạo Công an TX.An Nhơn, để hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến QL1A cũ (đoạn qua TX.An Nhơn), lực lượng công an đã phối hợp giữa tuần tra kiểm soát liên tục và tăng cường tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư dọc theo đoạn đường cũ này. Vào giờ cao điểm, Công an TX.An Nhơn phối hợp công an các phường túc trực hướng dẫn giao thông không để ùn tắc. Đồng thời, Công an TX.An Nhơn cũng đã có văn bản kiến nghị đến Cục Quản lý đường bộ 3, UBND TX.An Nhơn và các ngành chức năng sớm có biện pháp tháo gỡ những bất cập, vướng mắc nêu trên.