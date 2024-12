Bình Định: Hơn 60.500 trường hợp vi phạm giao thông, bị phạt 103 tỉ đồng

Ngày 11.12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định, đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh, đã báo cáo kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, năm 2024, trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 1.281 vụ, 2.199 bị can (so với cùng kỳ 2023 tăng 48 vụ, giảm 264 bị can); kết luận điều tra đề nghị truy tố 1.009 vụ, 2.394 bị can; đình chỉ điều tra 22 vụ, 28 bị can; tạm đình chỉ điều tra 298 vụ, 32 bị can; bắt, vận động đầu thú 83/141 đối tượng truy nã.

Trong công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Định đã điều tra, làm rõ 884/1.041 vụ, bắt xử lý 1.637 đối tượng; khởi tố 926 vụ, 1.621 bị can; xử lý vi phạm hành chính 16 vụ...

Trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ, Công an tỉnh Bình Định đã phát hiện, xử lý 164 vụ vi phạm; khởi tố 29 vụ, 47 bị can; xử lý vi phạm hành chính 82 vụ, phạt tiền 1,455 tỉ đồng. Phát hiện 161 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm; khởi tố 7 vụ, 13 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 134 vụ, phạt tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 182 vụ, 398 bị can; so với cùng kỳ năm 2023 tăng 24 vụ, tăng 50 bị can...

Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, báo cáo kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ẢNH: HẢI PHONG

Đáng chú ý, tính từ ngày 15.12.2023 đến 14.11.2024, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 437 vụ tai nạn giao thông, làm chết 206 người, bị thương 326 người. Trong thời gian này, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bình Định đã tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 60.591 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 20.169 lượt phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 9.207 trường hợp, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57.422 trường hợp, phạt tiền hơn 103,1 tỉ đồng.

Trong năm 2024, Công an tỉnh Bình Định đã nhân rộng được nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở; công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật...

CSGT Công an tỉnh Bình Định kiểm tra tải trọng trên tuyến QL1 ẢNH: H.P

Trong năm 2025, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả các quy định của T.Ư, Bộ Công an, Tỉnh ủy Bình Định nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm...

Trước mắt, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn dịp Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2025 và lễ hội đầu xuân. Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự; công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...