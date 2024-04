Bình Định: Khởi tố bị can làm vỡ kính xe CSGT

Công an H.Vân Canh đã ra quyết định khởi tố bị can Hà Văn Huấn (42 tuổi, ở xã Canh Thuận, H.Vân Canh) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Xe của CSGT bị Hà Văn Huấn làm vỡ kính C.T.V

Trước đó, lúc 14 giờ 40 ngày 9.2, trên tuyến đường ĐH44, thuộc làng Hà Lũy, xã Canh Thuận (H.Vân Canh), trong lúc tuần tra, xử lý vi phạm giao thông, tổ công tác Công an H.Vân Canh phát hiện Hà Văn Huấn điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Kết quả, Huấn vi phạm nồng độ cồn với 0,232 mg/l.



Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện nhưng Huấn không chấp hành, bỏ về nhà. Đến 15 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác triển khai lực lượng chuyển địa điểm tuần tra theo kế hoạch. Khi ô tô tuần tra đi ngang qua nhà Huấn thì bất ngờ bị Huấn dùng một viên bê tông ném vào xe tuần tra, làm kính chắn gió bên trái phía sau thùng xe bị vỡ hoàn toàn.

Ngày 7.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Vân Canh nhận được kết quả trưng cầu định giá tài sản với mức thiệt hại là 3 triệu đồng.

Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an H.Vân Canh còn áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Huấn để điều tra, xử lý.