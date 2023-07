Bình Định: Nguồn thu từ bất động sản giảm gần một nửa

Sáng 12.7, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, khai mạc kỳ họp thứ 11 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 THANH QUÂN

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Định có những điểm sáng phát triển kinh tế như sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,46% so với cùng kỳ (xếp thứ 2/5 tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung). Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,91% (riêng công nghiệp tăng 3,49%); dịch vụ tăng 7,72%...

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định.

Bất động sản gặp khó, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của tỉnh Bình Định THANH QUÂN

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2023 giảm, ước đạt 5.792 tỉ đồng, đạt 42,4% dự toán năm và giảm 23,9% so với cùng kỳ.



Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 3.568 tỉ đồng, đạt 51,5% dự toán năm, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Riêng thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.791 tỉ đồng, đạt 32,6% dự toán năm, giảm 47,3%.

Tổng chi ngân sách địa phương là 8.213 tỉ đồng, đạt 43,9% dự toán năm, tăng 1% so với cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên là 4.324 tỉ đồng, đạt 50% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 17.500 tỉ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá: 6 tháng còn lại của năm 2023, tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp; hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là những biến động về giá cả, thị trường xuất khẩu... sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.