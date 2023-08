Bình Định: Nhân viên ngân hàng giúp người dân thoát khỏi vụ lừa đảo

Ngày 12.8, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết một người dân trên địa bàn vừa thoát khỏi vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, chiều 9.8, bà N.T.K.L (50 tuổi, ở P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) đã đến phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Bình Định tại đường Vũ Bảo (TP.Quy Nhơn) làm thủ tục chuyển số tiền 710 triệu đồng vào một tài khoản có tên "Dương Thị Cẩm Thu".

Trong quá trình làm thủ tục chuyển tiền, chị Đỗ Thị Kiều Oanh (nhân viên ngân hàng) nhận thấy bà L. có nhiều biểu hiện bất thường nên đã đề nghị bà L. gọi điện cho bên được chuyển tiền để đối chiếu thông tin, nhưng bà L. không điện.

Nghi ngờ bà L. đang bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ nhằm chiếm đoạt số tiền trên, chị Oanh đã ngăn chặn bà L. chuyển tiền và báo cơ quan chức năng.

"Mặc dù khách hàng cứ nói là chuyển tiền cho con để đặt cọc mua nhà, nhưng tôi thấy chị lo lắng, thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại, dáng vẻ vội vàng và bất an, yêu cầu gọi điện người nhận thì chị cứ ngập ngừng. Nghi ngờ có điều bất thường nên tôi đã báo cáo sự việc cho cơ quan và công an", chị Oanh chia sẻ.

Nhận được tin báo, Công an TP.Quy Nhơn đã nhanh chóng có mặt, thực hiện các biện pháp tâm lý, trấn an bà L. Sau khi bình tĩnh, bà L. kể, có một số điện thoại lạ gọi đến số máy của bà, tự xưng là cán bộ công an đang điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia và bà L. có dính líu vào vụ việc này.

Đối tượng lừa đảo liên tục gọi điện, hướng dẫn bà chuyển tiền để giải quyết vụ việc, tránh rắc rối cho bản thân và gia đình bằng cách phong tỏa tài sản. Vì quá lo sợ, bà L. đã vội đến ngân hàng để rút tiền với ý định chuyển khoản theo hướng dẫn cho người ở đầu dây bên kia.

Trước đó, bà L. đã đến một ngân hàng khác trên địa bàn TP.Quy Nhơn chuyển 65 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.