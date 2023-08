Bị giật nợ, chủ nợ lừa đảo người này để trả tiền cho người khác

Trưa 11.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thụy Hà My (40 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và trả nợ, ngày 15.10.2021 My đến nhà bà Đ.T.C.H (55 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) mượn tiền nhưng nói dối là làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

My lãnh 7 năm tù, tuy nhiên đã khắc phục toàn bộ số tiền lừa đảo cho nạn nhân NGUYỄN TÚ

Do trước đó My đã từng mượn tiền nên bà H. đồng ý cho mượn tiếp. Sau khi My viết và ký giấy mượn tiền, bà H. chuyển khoản cho My 2,95 tỉ đồng.

Từ đó đến ngày 27.10.2021, My dùng 1,95 tỉ đồng chuyển cho 8 người, với số tiền trả nợ từ 145 triệu đồng đến 600 triệu đồng/người.

Trong đó, có 6 khoản My trả các món nợ đã mượn từ năm 2019 đến năm 2021, ngoài ra có 2 khoản My cho người khác vay. Còn lại 1 tỉ đồng, My tiêu xài hết.

Trước tòa, My khai nhận làm nghề cho vay tiền, thường xuyên mượn tiền rồi cho vay lại. Vào thời điểm năm 2021, nhiều con nợ bỏ trốn khiến My mất khả năng chi trả một số khoản nợ đến hạn.

My vay tiền bà H., trên giấy mượn tiền luôn ghi sẵn mục đích là "đáo hạn ngân hàng" nhưng thực tế là dùng tiền này để trả nợ và tiêu xài, không thực hiện đáo hạn ngân hàng.

Số tiền nợ 2,95 tỉ đồng mượn từ hồi tháng 10.2021, My đã nhờ gia đình bồi thường toàn bộ cho bà H. Đối với số tiền 2 tỉ đồng bà H. cho My mượn trước đó (trong thời gian từ 2020 – 2021), cơ quan điều tra xác định đây là giao dịch dân sự nên không đề cập.

Ngoài ra, những người được My trả nợ không biết nguồn tiền do My lừa đảo, phạm tội mà có và cũng đã sử dụng hết, nên cơ quan điều tra không thu hồi được.