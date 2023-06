Công an Quảng Ngãi giúp nam công nhân nhận lại 25 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Tối 2.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa giúp 1 công nhân nhận lại 25 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Trước đó, ngày 10.5, anh Nguyễn Văn Út (tạm trú tại xã Nghĩa Điền, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), công nhân xây dựng, khi nhận được tin mẹ ruột đang cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đã chuyển khoản 25 triệu đồng vào tài khoản của vợ mình, nhưng chuyển nhầm vào tài khoản khác.

Ngay sau khi phát hiện chuyển tiền nhầm, anh Út đến ngân hàng để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục tra soát, nhờ chủ tài khoản chuyển lại số tiền trên nhưng không có kết quả. Sau đó, anh Út đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi để trình báo sự việc.

Anh Nguyễn Văn Út (bên phải) cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng phối hợp lực lượng công an các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh và Lạng Sơn để xác minh chủ tài khoản. Tuy nhiên, thông tin của chủ tài khoản có tính chất phức tạp, nên quá trình xác minh, liên hệ để làm việc với chủ tài khoản hết sức khó khăn.

Đến chiều 1.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Hồng Phong (H.Bình Gia, Lạng Sơn) xác định được chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm của anh Út và mời làm việc. Đồng thời, hướng dẫn chủ tài khoản chuyển lại 25 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Út.