Bình Định: Tạm giữ hình sự 2 người để điều tra vụ 1 gia đình bị ném 'bom xăng'

Ngày 20.6, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng Công an H.Vân Canh (Bình Định) đang phối hợp với Công an TT.Vân Canh điều tra, làm rõ và xác minh thủ phạm ném “bom xăng” vào nhà ông Bùi Quốc Thành (51 tuổi, ở khu phố 2, TT.Vân Canh, H.Vân Canh). Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn gia đình.

“Đến sáng 20.6, Công an H.Vân Canh đã tạm giữ hình sự 2 người có liên quan để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Bình Định cũng đã cử Phòng Cảnh sát hình sự xuống hỗ trợ điều tra vụ việc”, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên nói.

Khoảng 23 giờ ngày 18.6, một người đã dùng chai bia chứa xăng ném vào nhà ông Bùi Quốc Thành gây ra tiếng nổ, lửa bốc cháy. Lúc này, người nhà ông Thành thức giấc, kịp thời dập lửa, không để xảy ra cháy lớn. Sự việc được camera của nhà ông Thành ghi lại.

Theo ông Thành, từ dữ liệu camera cho thấy có 2 người di chuyển bằng xe máy đến nhà ông. Sau đó, một người tiến vào gần nhà ông Thành để ném chai chứa xăng vào nhà.

Sáng 19.6, gia đình ông Thành đã trình báo vụ việc với Công an TT.Vân Canh. Ngay sau đó, Công an TT.Vân Canh đã đến kiểm tra hiện trường và làm việc với người nhà ông Thành để lập hồ sơ vụ việc.





Đến chiều 19.6, Công an H.Vân Canh cũng đến khám nghiệm hiện trường, làm việc với gia đình ông Thành, đồng thời thu thập dữ liệu camera nhà ông Thành và hàng xóm để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND TT.Vân Canh, cho biết hiện Công an TT.Vân Canh đang phối hợp với Công an H.Vân Canh tích cực điều tra vụ việc để xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Bùi Quốc Thành cho biết năm 2021, gia đình ông cũng đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng vì liên tục bị đe dọa, xúc phạm trên mạng xã hội.

Theo ông Thành, trước đây con gái ông đã kết hôn và về chung sống với gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân vợ chồng không hạnh phúc, vợ chồng con gái ông Thành được tòa án giải quyết ly hôn. Sau đó, gia đình ông Thành nhiều lần bị gia đình chồng con gái xúc phạm, bôi nhọ, chửi bới, hăm dọa trên mạng xã hội Facebook.

Vì vậy, ông Thành cho rằng gia đình mình bị ném bom xăng lần này là do mâu thuẫn gia đình.