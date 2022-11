Bình Định: Tặng bằng khen cho công an viên cứu người bị lũ cuốn

Ông Lá hiện là công an viên bán chuyên trách thôn Túy Sơn, xã Hoài Sơn, TX.Hoài Nhơn (Bình Định). Ngày 10.10, trên địa bàn TX.Hoài Nhơn có mưa to, kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống nhanh, chảy xiết. Lúc này, ông Lê Văn Lượng (43 tuổi, ở thôn Túy Sơn, xã Hoài Sơn) đang làm việc ngoài đồng thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi ra đến bờ tràn của thôn, chỉ còn phần đầu là vướng vào ống cống xả lũ.

Giữa lúc nguy cấp, ông Lá đã có mặt kịp thời, bơi ra chỗ ông Lượng và đưa ông Lượng vào bờ. Ông Lượng kể lại: “Lúc đó nước lũ quá mạnh, chỉ còn chút nữa là tôi bị nước cuốn trôi ra bờ tràn rồi. Nguy hiểm vô cùng. May mà nhờ anh Lá kịp thời nhảy xuống cứu”.





Ông Lá đã có 7 năm làm công an viên bán chuyên trách tại thôn Túy Sơn. Theo thiếu tá Phạm Ngọc Anh, Trưởng công an xã Hoài Sơn, ngoài việc tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương cùng lực lượng công an xã chính quy thì ông Lá luôn có những việc làm đáng biểu dương. Chẳng hạn trong tháng 10 vừa qua, ông Lá đã kêu gọi người thân đang sống tại TP.HCM ủng hộ gần 20 triệu đồng để bắt 4 camera tại thôn Túy Sơn, góp phần hoàn thiện hệ thống camera an ninh của thôn.

Ông Lá còn có nhiều việc làm thiết thực khác, ủng hộ những gia đình còn khó khăn ở thôn Túy Sơn. Trước mùa mưa bão năm nay, ông đã đốn nhiều cây dừa vườn nhà mình rồi xẻ gỗ dừa để ủng hộ nhiều người dân sửa lại nhà cửa. Bên cạnh đó, ông Lá cũng vận động thêm người dân địa phương cùng xẻ gỗ dừa, ủng hộ gia đình bà Trần Thị T. (ở thôn Túy Sơn) để xây nhà.