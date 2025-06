Bình Dương: Bắt giữ hơn 6,2 tấn thịt heo, gà, xúc xích hết hạn sử dụng

Chiều 11.6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, kiểm tra, phát hiện hơn thực phẩm 'bẩn' trong kho đông lạnh ở TP.Thuận An. Theo đó, lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH Đầu tư kho vận Miền Nam ở P.Lái Thiêu, TP.Thuận An (Bình Dương), đã phát hiện nhiều loại thực phẩm hết hạn sử dụng, của nhiều chủ hàng thuê đang được lưu trữ tại đây.

Cụ thể, qua kiểm tra 21 container đông lạnh do Công ty TNHH Đầu tư kho vận Miền Nam đang cho thuê, lực lượng chức năng phát hiện 2 kho đông lạnh đang lưu trữ trên 6,2 tấn thịt gà, thịt heo, ức vịt, xúc xích… không rõ xuất xứ, nhãn mác và đã hết hạn sử dụng.

Lực lượng chức năng Bình Dương kiểm tra phát hiện thực phẩm "bẩn" ẢNH: Đ.X

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ của các lô hàng khai nhận số thực phẩm kể trên được mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Số thịt gà, heo... hết hạn sử dụng ẢNH: Đ.X

Ngoài ra, chủ các lô thực phẩm này còn khai nhận số thực phẩm nhập về bán cho các quán ăn, suất ăn công nghiệp… ở Bình Dương và TP.HCM. Tuy nhiên, do chưa bán hết nên đã để hết hạn sử dụng và sẽ bán làm thức ăn chăn nuôi.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hơn 6,2 tấn thực phẩm kể trên và 5 tấn thực phẩm khác để xác minh, làm rõ.