Bình Dương: Bắt nhóm cho vay nặng lãi, lãi suất lên đến 300%/năm

Ngày 14.12, Công an TP.Thuận An cho biết đã tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, nhóm cho vay nặng lãi gồm Vũ Văn Kiên, Đỗ Anh Tú, Vũ Văn Lập (cùng 34 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyền (37 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.Hà Nội).

Qua công tác nắm địa bàn, công an phát hiện nhóm cho vay nặng lãi do Vũ Văn Kiên (tạm trú tại P.Bình Hòa, TP.Thuận An) cầm đầu. Hàng ngày, Kiên cho người đi phát, dán tờ rơi cho vay tiền trên các tuyến đường ở các địa bàn TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TP.Tân Uyên (Bình Dương) và TP.Thủ Đức (TP.HCM) để tìm người vay.

Nghi phạm Vũ Văn Kiên bị công an bắt giữ cùng đồng bọn CÔNG AN CUNG CẤP

Người có nhu cầu vay tiền sẽ phải cung cấp các giấy tờ tùy thân như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế… địa chỉ, nơi làm việc, nơi ở…

Sau đó, nhóm của Kiên xác định người nào có khả năng trả nợ thì tiến hành cho vay từ 5 - 20 triệu đồng trong vòng 2 tháng, thu vốn, lãi theo ngày. Lãi suất cho vay từ 20 - 25%/tháng tương đương 240% - 300%/năm.

Các giấy tờ tùy thân của người vay tiền bị nhóm của Kiên giữ lại trong suốt thời gian vay. Trong trường hợp không trả tiền đúng hạn, nhóm của Kiên sẽ gọi điện đe dọa, tạo áp lực phải trả tiền.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, Công an TP.Thuận An đã thu giữ hơn 250 giấy tờ tùy thân các loại của những người vay tiền. Công an xác định, nhóm của Kiên đã cho vay lãi nặng đối với 26 trường hợp, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.