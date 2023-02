Bình Dương: Bơm cạn kênh Tham Rớt tìm người đàn ông mất tích khi câu cá

Ngày 22.2, Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông bị mất tích khi đi câu cá ở kênh Tham Rớt.

Khoảng 16 giờ ngày 20.2, anh Tiêu Văn Khanh (36 tuổi, quê Cà Mau) cùng ông Huỳnh Văn Khải (46 tuổi) và ông Lê Minh Phương (34 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) ra khu vực kênh Tham Rớt (dưới đập Phước Hòa thuộc ấp 1, xã Trừ Văn Thố, H.Bàu Bàng) để câu cá.

Lực lượng chức năng dùng bơm hút bớt nước dưới kênh để tìm thi thể người đàn ông mất tích C.T.V

Khoảng 16 giờ 45 ngày 20.2, những người này chia ra câu cá ở những khu vực khác nhau. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hai người bạn quay lại chỗ anh Khanh nhưng không thấy anh.

Trên bờ vẫn còn quần áo, điện thoại, xe máy của anh Khanh. Đến khoảng 19 giờ 30, nghi ngờ anh Khanh bị đuối nước, một người bạn đã trình báo Công an xã Trừ Văn Thố.

Ngay sau đó, sự việc được báo đến Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an H.Bàu Bàng và Công an tỉnh Bình Dương. Nhiều chiến sĩ đã được huy động lặn tìm dưới kênh Tham Rớt nhưng vẫn không thấy nạn nhân. Công an xã đã bơm nước ra khỏi kênh bằng máy bơm công suất lớn để thuận tiện cho việc tìm kiếm nạn nhân.

Sau 2 ngày tìm kiếm, đến 15 giờ ngày 22.2, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy dưới kênh.

Vụ người đàn ông bị mất tích khi câu cá ở kênh Tham Rớt và tử vong đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.