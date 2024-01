Bình Dương: Cháy lớn lúc nửa đêm, người dân tháo chạy

Đến rạng sáng 2.1.2024, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương đã khống chế được đám cháy lớn ở cửa hàng bán vỏ lốp xe ô tô trên đường D33 khu dân cư Vietsing (P.An Phú, TP.Thuận An).

Theo thông tin từ công an, vụ cháy xảy ra lúc khoảng 23 giờ ngày 1.1. Đám cháy bất ngờ bùng phát trong cửa hàng bán vỏ lốp xe và phụ tùng xe ô tô.

Vụ cháy bùng phát trong đêm khiến nhiều người hốt hoảng C.T.V

Thời điểm xảy ra cháy, những người có mặt trong cửa tiệm đã không thể dập lửa bằng những phương tiện chữa cháy tại chỗ nên đã mở cửa cuốn, thoát thân ra ngoài.

Do bên trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đặc biệt là cao su vỏ lốp xe nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét uy hiếp những nhà dân bên cạnh.

Thời điểm này những nhà dân xung quanh cũng phát hiện lửa cháy và khói nên cũng nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ cháy C.T.V

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng điều động hàng chục xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng hơn 1 giờ, đám cháy ở cửa hàng bán vỏ lốp xe ô tô đã được khống chế, không để cháy lan sang nhà dân lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã có ít nhất 2 ô tô cùng nhiều tài sản khác bị thiêu rụi hoàn toàn.