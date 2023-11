Bình Dương: Chuyển công an điều tra vụ bảng điện tử xuất hiện dòng chữ lạ

Như Thanh Niên đã thông tin, vào tối 20.11, bảng điện tử tuyên truyền tại cổng chào xã An Sơn (TP.Thuận An) xuất hiện dòng chữ lạ "Nhà cái đến từ Châu Phi" thay vì chạy các dòng chữ chào mừng, tuyên truyền về các sự kiện, ngày lễ… của địa phương này.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã An Sơn đã tắt bảng điện tử và cho sửa chữa kịp thời. Tuy nhiên, sự việc đã được người dân ghi lại sau đó đưa lên mạng xã hội (hiện đã được gỡ bỏ) gây xôn xao dư luận.

Dòng chữ lạ xuất hiện trên bảng điện tử ở xã An Sơn (TP.Thuận An). CHỤP MÀN HÌNH

Qua trích xuất camera an ninh ở khu vực bảng điện tử có dòng chữ lạ, cơ quan chức năng TP.Thuận An nghi ngờ có người đã can thiệp vào quá trình hoạt động của bảng điện tử tuyên truyền.

Liên quan đến việc quản lý, vận hành các bảng điện tử tuyên truyền trên toàn tỉnh, ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Dương cho biết việc quản lý, vận hành được phân cấp cho từng địa phương từ cấp xã đến cấp tỉnh; bảng điện tử ở địa phương nào thì địa phương đó quản lý, vận hành và khai thác.

Theo ông Toàn, hiện Sở VH-TT-DL Bình Dương cũng đang quản lý một số bảng điện tử tuyên truyền tương tự như ở xã An Sơn (TP.Thuận An).

Ông Toàn cho biết hiện các bảng điện tử này vẫn đang được điều khiển, vận hành bằng phương pháp thủ công; chưa được điều khiển từ xa.

Về phương án bảo vệ, phòng ngừa bảng điện tử tuyên truyền bị can thiệp từ kẻ xấu, ông Toàn cho biết vẫn phải nâng cao cảnh giác bằng các biện pháp kiểm tra thường xuyên; sử dụng hộp sắt có khóa để bảo vệ bảng điều khiển, công tắc, ổ điện…