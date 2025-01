Bình Dương: Khởi tố Lê Đình Dũng điều khiển xe 7 chỗ lạng lách, gây rối

Ngày 16.1, Công an H.Bắc Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Dũng (36 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Dũng được xác định người chạy xe lạng lách, chặn đầu, gây sự với người điều khiển phương tiện khác xảy ra tại H.Bắc Tân Uyên.

Trước đó, vào trưa ngày 10.1, Lê Đình Dũng điều khiển xe 7 chỗ biển số 61K-035.20 lưu thông trên đường ĐH.411 đoạn qua ấp Tân Lợi (xã Đất Cuốc, H.Bắc Tân Uyên). Thời điểm này Dũng muốn vượt một chiếc xe du lịch phía trước nhưng không được nhường đường.

Bực tức, Dũng chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường, vượt lên chiếc xe du lịch rồi chặn đầu buộc tài xế phải dừng phương tiện. Sau khi chặn được chiếc xe du lịch, Dũng xuống xe trong tình trạng không mặc áo và gây sự với tài xế và một phụ nữ ngồi trong xe du lịch.

Lê Đình Dũng gây sự với 2 người bên trong xe du lịch. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lúc này người phụ nữ cầm điện thoại quay clip thì Dũng đứng ở ngoài hăm dọa và yêu cầu tài xế xe du lịch mở cửa để nói chuyện phải trái.

Cùng thời điểm này, một chiếc xe chở phạm nhân của công an chạy qua phát hiện Dũng đậu xe giữa đường và gây sự với người ở trong xe du lịch, nên 2 người mặc thường phục (được cho là công an) đã xuống xe can thiệp yêu cầu Dũng dừng đỗ xe đúng quy định.

Sau đó, Dũng lên xe bỏ đi nhưng toàn bộ hành vi của Dũng đã bị quay lại bằng điện thoại sau đó đưa lên mạng xã hội, gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an H.Bắc Tân Uyên đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Dũng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an đọc lệnh bắt giam đối với Lê Đình Dũng. ẢNH: C.T

Ngoài ra, theo điều tra của công an, Dũng từng bị án phạt tù về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Gần đây nhất vào tháng 11.2024, Dũng bị Công an TT.Tân Thành (H.Bắc Tân Uyên) xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.