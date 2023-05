Bình Dương: Khởi tố người mẹ đánh con hơn 1 tuổi tử vong

Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương xác định cháu N.H.G.A (hơn 1 tuổi, là con ruột của Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo) bị tử vong do tác động ngoại lực dẫn đến vỡ gan, vỡ ruột non, được đưa đến bệnh viện vào khuya 16.5.

Theo điều tra, Thảo làm nhân viên ở một quán karaoke trên địa bàn TX.Bến Cát (Bình Dương), sống cùng chị gái tại phòng trọ ở P.Tân Định (TX.Bến Cát). Thảo có 2 con nhỏ (hơn 1 tuổi và 3 tuổi).

Công an lấy lời khai của Thảo CÔNG AN CUNG CẤP

Tối 16.5, Thảo đi làm ở quán karaoke về sau khi đã uống bia. Thảo nằm bên dưới võng nơi cháu N.H.G.A đang ngủ.

Sau đó, cháu N.H.G.A thức giấc và khóc. Thảo dỗ con ngủ nhưng cháu bé vẫn khóc nên Thảo đã đánh bằng tay nhiều lần vào người bé cho đến khi bé không còn khóc nữa.

Khoảng 23 giờ ngày 16.5, Thảo tỉnh giấc thấy bé N.H.G.A không còn thở nữa nên nhờ người đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ xác định bé đã tử vong.