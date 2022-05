Bình Dương: Không tìm thấy địa chỉ ghi trên chai thuốc Molnupiravir giả phát hiện ở Thụy Sĩ

Theo đó, sau khi có chỉ đạo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về kiểm tra thông tin thuốc Molnupiravir giả, Sở Y tế Bình Dương đã thành lập đoàn thanh tra kiểm tra 2 công ty được cấp phép sản xuất cung ứng thuốc điều trị Covid-19 ở Bình Dương.

Kết quả kiểm tra 2 công ty được cấp phép đã chứng minh đầy đủ các giấy tờ, pháp lý theo quy định và sản xuất thuốc theo đúng quy định.

Riêng địa chỉ ghi trên chai thuốc giả được phát hiện tại Thụy Sĩ với nội dung: “Manufactured by Công ty TNHH, Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, TX.Thuan An, Tinh Binh Duong”, Sở Y tế Bình Dương đã phối hợp với công an địa phương xác minh và không tìm thấy địa chỉ này.





Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, Hải quan Thụy Sĩ phát hiện chai thuốc điều trị Covid-19 nhãn hiệu Molnupiravir dạng viên nén 400 mg được đóng trong chai nhựa, bên ngoài có dán tem mác ghi dòng chữ bằng tiếng Anh: “Manufactured by Công ty TNHH, Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, TX.Thuan An, Tinh Binh Duong”.

Qua kiểm nghiệm tại Thụy Sĩ, trong các viên thuốc không có các thành phần như đã công bố trên nhãn mác nên được xác định là thuốc Molnupiravir giả.