Bình Dương: Nghi vấn giả bác sĩ, bắt cóc trẻ sơ sinh

Khi bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An mời làm việc, tài xế Nguyễn Hữu Phương vẫn chưa biết việc mình bị nghi phạm vụ bắt cóc trẻ em thuê chở 'con tin' từ Long An đến TP.HCM.