Long An: Thu hồi gần 1 tỉ cho bị hại vụ bắt cóc trẻ em

Chiều 5.10, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa bàn giao số tiền 975 triệu đồng cho vợ chồng anh L.T.T. (ngụ P.2, TP.Tân An, Long An). Vợ chồng anh T. là cha, mẹ của bé gái 3 tuổi bị Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) bắt cóc tống tiền hôm 2.10 để đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng.

975 triệu đồng là số tiền trước đó anh T. đã chuyển vào tài khoản của bị can Nguyễn Thanh Sơn. Số tiền này là tang vật, chứng cứ của vụ án, nhưng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An quyết định trả lại cho phía bị hại vì tính cần thiết đối với gia đình.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, tại buổi trao thưởng cho các tập thể góp công phá án B.B.

Về quá trình thu hồi số tiền trên, theo thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Long An, sau khi bắt cóc bé gái, Sơn nhắn tin qua tài khoản mạng xã hội Zalo để ra điều kiện cho anh L.T.T phải chuyển đủ số tiền 2 tỉ đồng nếu muốn con gái được an toàn. Sau nỗ lực vận động từ nhiều nguồn, anh T. đã nhiều lần chuyển được tổng cộng 975 triệu đồng cho Sơn.

Nhận được tiền, bị can Sơn chuyển trả cho 12 chủ nợ với tổng số tiền 337 triệu đồng. Số còn lại vẫn còn trong tài khoản của Sơn. Phòng CSHS Công an tỉnh Long An đã mời 12 chủ tài khoản nhận tiền đến làm việc và lý giải đó là số tiền do Sơn phạm tội hình sự mà có và 12 người này đã đồng ý trả lại.

Để biểu dương thành tích của các đơn vị công an phối hợp phá vụ án bắt cóc trẻ em tống tiền trong 6 giờ, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã trao thưởng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Long An 20 triệu đồng; Công an TP.Tân An (Long An) 10 triệu đồng; Phòng 5 - Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) 10 triệu đồng; Phòng 6 Cục CSHS (Bộ Công an) 10 triệu đồng và Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) 10 triệu đồng.